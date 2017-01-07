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İçişleri Bakanı Soylu: İkinci safhaya doğru yola çıkıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman soylu, Hatay Valiliği ziyareti sırasında terörle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu

07 Ocak 2017 Cumartesi, 21:07:17 Güncelleme: 22:02:38 AA

İçişleri Bakanı Soylu, "Dost bildiklerimiz bugün Türkiye'ye silah yöneltenlere, silahla saldırı girişiminde bulunanlara el altından destek vermeye çalışıyorlar." dedi.

Hatay Valiliğini ziyaret ederek, "Valilik Şeref Defteri"ni imzalayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Hatay Valisi Erdal Ata'nın katılımıyla yaklaşık 5 saat süren basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Soylu, daha sonra Göç İdaresi Hatay İl Müdürlüğündeki, "Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Kişisel Verilerinin Doğrulanması Projesi'nin açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında, Türkiye'de, Çerkezler, Arnavutlar, Boşnaklar, Tatarlar ve Arapların birlikte güven içinde yaşadığını dile getiren Soylu, bunun da milletin ortaya koyduğu büyük asaletten kaynaklandığını söyledi.

"HİÇ MERAK ETMEYİN"

Bugün Türkiye'nin hayal ettiği noktada olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bilmenizi isterim ki bu bizim birinci safhamız, şimdi ikinci safhaya doğru yola çıkıyoruz. Çünkü dünyada mazlum ve mağdur milletlerin, merhamet ve şefkat medeniyetinin evlatlarının elini uzatmasına ihtiyacı var. Biz başka ülkeler gibi değiliz, biz Batı gibi her şeyi matematik üzerinden yapan bir ülkenin evlatları da değiliz. Biz, elini gün bitiminde semaya açan 'Allahım bizi bu millete mahcup etme' diyen, 'Bu ümmete mahcup etme, insanlığa mahcup etme' diyen bir anlayışın temsilcileriyiz.

Onlar bizi terörle terbiye etmeye çalışıyorlar, büyük gelişmiş ülkeler şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki mağdur ve mazlum vatandaşlarımıza el vermek lazım gelirken dönüp Ortadoğu planlamasını, etrafımızdaki coğrafyanın planlamasını yapmaya çalışıyorlar. Bunu da acımasız bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Dost bildiklerimiz bugün Türkiye'ye silah yöneltenlere, silahla saldırı girişiminde bulunanlara, el altından destek vermeye çalışıyorlar. O kamplarda, PYD'nin kamplarında, PKK kamplarında nelerin olduğunu bütün dünyanın bildiğimizi bilmesini istiyoruz, adım adım hangi oyunu bize karşı kurduklarını, Türkiye'yi terörle terbiye edebilmek için Türkiye'nin her tarafını teröre bulaştırabilmek için neler yapmak istediklerini bildiğimizi bilmenizi istiyoruz. Bunla mücadele edeceğiz, hem de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama terörle yapmış olduğunuz ve bu milletin ayakta durarak gerçekleştirdiği bu mücadelenin sonu selamettir, huzurdur, birliktir, beraberliktir, güçlü Türkiyedir, zengin özgür Türkiye'dir ve sonu yarına ait her birinizin güzel bir şekilde aydınlığıdır. Biz bunun farkındayız."

Güvenlik güçlerinin Türkiye'nin her yerinde olduğunun ve ülkenin selameti için mücadele ettiğinin altını çizen Soylu, kararlı olduklarına belirterek, "Ne kadar desteklerseniz, destekleyin maşalarınızın işini bitireceğiz, hiç merak etmeyin." dedi.

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