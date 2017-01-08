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Kartal Anadolu Adliye Sarayı
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FETÖ'den açığa alınan polis intihar etti

İstanbul Kartal Adliyesi'nde görevli polis memuru FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığını öğrenince intihar etti

08 Ocak 2017 Pazar, 00:28:43 Güncelleme: 00:30:16 DHA

Hakkında FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle açığa alma kararı verilen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli polis memuru, adliyenin içindeki polis merkezinde intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunup adliyede görev yapan polis memuru Sadullah K. hakkında, FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle yürütülen idari soruşturma kapsamında açığa alma kararı verildi.

Kararı bildirmek üzere adliyede görevli olduğu polis merkezine gelen yetkililer Sadullah K.'nın silahını ve kimliğini istedi. Yetkililerin silahını istemesi üzerine polis memuru K. ,zimmetindeki tabanca ile kafasına bir el ateş ederek intihar etti.

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Olay yeri ekibinin gerekli araştırmaları yapmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından adli muayenesi yapılan Sadullah K'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

SİLAHI İSTENİP EMNİYETE DAVET EDİLDİ

Öte yandan olay sırasında polis memuruna açığa alındığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmediği ve resmi bir tebligat da yapılmadığı, sadece silahı istenip emniyete davet edildiği öğrenildi.

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