Reina saldırısından kurtulan Senad Erkovic: Kadınları hedef alıp vuruyordu

İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’da 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısından yara almadan kurtulan Bosna Hersekli finans uzmanı Senad Erkecovic, olay gecesini HABERTÜRK’e anlattı. Yılbaşı günü Kuveytli arkadaşlarıyla İstanbul’a gelen Erkecovic, saat 21.00’de arkadaşlarıyla Reina’da buluştu. Saatler 23.30’u gösterdiğinde yemekten kalkıp eğlenmeye başladıklarını söyleyen Erkecovic, “İstanbul’a defalarca gelmeme rağmen Reina’ya ilk gidişimdi. Güvenlik endişesiyle yılbaşını arkadaşlarla otelde kutlamayı planlamıştım. Kuveytli arkadaşlarım ve kuzenim ikna edince gittik” dedi.

Senad Erkovic

‘ÖNCE SIRTINDAN SONRA KAFASINDAN’

Gecenin ilerleyen saatlerinde bir anda cam kırılma sesi duyduğunu söyleyen Erkecovic, şunları anlattı: “Önce mekânda kavga çıktı sandık. Ardından kurşun seslerinin geldiğini anladık. Terör saldırısı olma ihtimalini düşünmemiştik. Kendimizi korumak için yere attık ve hareketsiz kaldık. Terörist, ateş ederken adam seçmiyordu ama özellikle kadınlara ateş ediyordu. Yanımdaki kadına yaklaştı. Yaşadığını fark etti. Önce sırtından, sonra kafasından vurdu. Kanların bana doğru aktığını gördüm.” Erkecovic, “Kadınlar dışında ses çıkartan ve kaçmaya çalışanları anında vurdu” diye konuştu.

‘GELEN POLİSİ SALDIRGAN SANDIK’

Saldırganla ilgili gözlemlerini aktaran Erkecovic, saldırıyı iki bölüme ayırdığını belirterek şöyle konuştu: “İlk bölümde, mekândaki insanları sindirdi ve çığlıkların susmasını sağladı. Ardından masaları gezip kadınlara sıkmaya başladı. Yaralanan kadınların bir de kafasına sıktı. Polis geldiğinde teröristin geri döndüğünü düşündük ve yerimde kaldım. Polisler yaşayıp yaşamadığımızı anlamak için insanları kontrol etti. Ben yüzüstü yerdeydim. Polis beni kolumdan tuttuğunda terörist sanıp paniğe kapıldım. Sonra polis olduğunu anladım.” Finans uzmanı Erkecovic, saldırıdan 3 gün sonra ülkesine döndü.

SAMİ AKBIYIK/GAZETE HABERTÜRK