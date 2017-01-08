08 Ocak 2017 Pazar, 10:09:51 | Güncelleme: 10:47:59
HABERTURK.COM
Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
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İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıklar sıfırın altına düştü. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da bugün gündüz en yüksek sıcaklık -2, hissedilen sıcaklık ise -20 derece olacak.
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İstanbul'da kar yağışı devam ederken, öğrenciler 'pazartesi okullar tatil olacak mı' sorusunu cevanı merakla bekliyor. Okulların tatip olup olmadığına ilişkin henüz Valilikten resmi bir açıklama gelmedi.
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İstanbul'da pazartesi ve salı günü aralıklarla orta kuvvette kar yağışı devam edecek. İl genelinde gündüz ve gece sıcaklığı oldukça düşük. Meteoroloji uzmanları, kentte kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı uyarıyor.
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İstanbul’da kar yağışının 11 Ocak Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Ahmet Uçar, şu bilgileri verdi: “Bugün ve pazartesi, çok kuvvetli bir soğuk yaşanacak. İstanbul’da gece sıcaklığı sahil kesimlerinde eksi 5, iç kesimlerde eksi 7 olarak hissedilecek"
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"Bu muazzam don ve buzlanmaya sebep olacak. Pazartesi kar yağışı yeniden etkili olacak ve orta şiddette, aralıklarla sürecek. İstanbul için uç değerlerde kabul edilebilecek bir kar yağışı olacak. Gelecek 3 günde İstanbullular sıfırın üstünde artı değerleri göremeyecekler. Çarşamba günü kar yağışı bölgeyi terk edecek’’
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Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Yurdun kuzetbatı kesimlerinde yağışlar yoğun kar yağışı şeklinde gösteriyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Pazar günü kuzey ve iç kesimlerde, pazartesi günü doğu kesimlerde 6 ila 12 derecelik düşüş bekleniyor.
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Bugün Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
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Pazartesi günü yağışlı hava tüm yurtta etkili olmaya devam edecek. İstanbul, Trakya, Sakarya'da aralıklı kar yağışları devam edecek. İzmir'de karla karışık yağmur bekleniyor. İç Ege'de sıcaklıkların sıfırın altında 16, sıfırın altında 18 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.
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Pazartesi yurtta hava durumu
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İç Anadolu'da, Ankara'da kar yağışları görülecek. Adana, Osmaniye, Hatay çevrelerinde kuvvetli yağışlar etkili olacak.
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İç Anadolu'nun doğusunda, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun batısında, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yoğun kar kendini gösterecek.
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Salı günü sistemin kendini yenilemesiyle beraber batı kesimlerde yeni bir yağışlı sistem görülüyor. Özellikle kuzeybatı kesimlerde yağışlar kar şeklinde olacak.
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İzmir'de yine karla karışık yağmur ve Muğla'da kar beklentisi var. Antalya, Mersin, Adana çevrelerinde yağışlar yağmur şeklinde görülürken iç kesimlerde çok bulutlu hava hakim olacak.
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Salı yurtta hava durumu
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Şu anda ülkemizi etkileyen sistem ise Doğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in doğusunda, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, iç kesimlerde kar, kıyı kesimlerde Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde gösterecek.