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Hava durumu 08.01.2017

08 Ocak 2017 Pazar, 10:09:51 HABERTURK.COM

Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

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    İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıklar sıfırın altına düştü. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da bugün gündüz en yüksek sıcaklık -2, hissedilen sıcaklık ise -20 derece olacak. 

     

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    İstanbul'da kar yağışı devam ederken, öğrenciler 'pazartesi okullar tatil olacak mı' sorusunu cevanı merakla bekliyor. Okulların tatip olup olmadığına ilişkin henüz Valilikten resmi bir açıklama gelmedi. 

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    İstanbul'da pazartesi ve salı günü aralıklarla orta kuvvette kar yağışı devam edecek. İl genelinde gündüz ve gece sıcaklığı oldukça düşük. Meteoroloji uzmanları, kentte kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı uyarıyor. 

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