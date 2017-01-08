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Sarayburnu Fatihleri, istanbul boğazı
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"Sarayburnu Fatihleri" kara aldırmadı, - 5 derecede denize girdi

"Sarayburnu Fatihleri" olarak adlandıran bir grup, buz gibi soğuğa karşı denize girdi

08 Ocak 2017 Pazar, 10:56:20 Güncelleme: 11:51:09 İHA

Kendilerini "Sarayburnu Fatihleri" olarak adlandıran bir grup, yoğun kar yağışı altında sıfırın altında 5 derecede buz gibi denize girdi.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ederken sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği bugün kendilerini "Sarayburnu Fatihleri" olarak adlandıran bir grup, buz gibi soğuğa karşı denize girdi.

Grup üyelerinden bazıları zaman zaman da kara yattı. Grup üyelerinden Yüksel Sönmez, "Biz 365 gün Sarayburnu Fatihleri olarak burada denize giriyoruz. Bizim için yaz kış fark etmiyor, buraya gelmemiz deki amaç yazın başlayıp kışa doğru vücut alışa alışa giriyoruz. Hiçbir zaman da grip olmuyoruz, çünkü deniz bizim için bir şifadır. Yalnız şu var, hipotermiye girmeyecek kadar suda kalıyoruz. O yüzden suda neden kaldığımızı biz çok iyi biliyoruz" dedi.

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