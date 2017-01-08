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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (08 Ocak 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 8 Ocak Pazar günü operasyon haberleri

08 Ocak 2017 Pazar, 11:44:35 Güncelleme: 11:47:49

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 8 Ocak Pazar günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

ELAZIĞ'DA 89 KAMU GÖREVLİSİ İHRAÇ EDİLDİ

Son çıkan Kanun Hükmündeki Kararname ile Elazığ'da emniyet, sağlık ve üniversitenin de aralarında bulunduğu 89 kamu personeli ihraç edildi.

Kanun Hükmündeki Kararname ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde aralarında amir ve komiserlerin de bulunduğu 62, Fırat Üniversitesinden 5, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden 2, Kamu Hastanelerinden 14 ve adliye ile cezaevi gibi bazı kurumlarda 8 kamu personeli ihraç edildi.

İhraç edilen kamu personelinin çoğunluğunun FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce açığa alındığı öğrenildi. (IHA)

ÇORUM'DA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 21 KİŞİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 7'si tutuklandı.Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında açığa alınan imamların da bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.Y, A.C, A.D, E.K, H.Ç, M.D. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (AA)

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