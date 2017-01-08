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Sarıkamış'ta 4,5 kilometrelik yürüyüş başladı

08 Ocak 2017 Pazar, 11:55:25 AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4,5 kilometrelik yürüyüş başladı

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    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla başladı.

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    Bakanlar Kılıç ve Arslan'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber dağları arasındaki Kızılçubuk zirvesinde bir araya geldi.

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    1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte,

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