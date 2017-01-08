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Bakanlar Kılıç ve Arslan'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber dağları arasındaki Kızılçubuk zirvesinde bir araya geldi.