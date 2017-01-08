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İstanbul kar tatili
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9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceği haberini dört gözle bekliyor. Peki İstanbul'da 9 Ocak Pazartesi(yarın) okullar tatil mi?

08 Ocak 2017 Pazar, 12:08:01 Güncelleme: 12:46:35

İstanbul'da cuma akşamı başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da kar yağışı devam ederken, öğrenciler 'pazartesi okullar tatil olacak mı' sorusunun cevabını merakla bekliyor. Peki 9 Ocak Pazartesi (yarın) okullar tatil mi? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da cuma akşamı başlayan kar yağışı ve soğuk hava sürüyor. Kentin beyaza bürünmesi yaşamı olumsuz etkilerken öğrenciler okulların tatil edileceği haberini dört gözle bekliyor. Fakat Valilikten resmi bir açıklama gelmedi. İstanbul'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili açıklama yapıldığı an haberimize eklenecektir.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıklar sıfırın altına düştü. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da bugün gündüz en yüksek sıcaklık -2, hissedilen sıcaklık ise -20 derece olacak.

İstanbul'da pazartesi ve salı günü aralıklarla orta kuvvette kar yağışı devam edecek. İl genelinde gündüz ve gece sıcaklığı oldukça düşük. Meteoroloji uzmanları, kentte kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı uyarıyor.

İstanbul’da kar yağışının 11 Ocak Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Ahmet Uçar, şu bilgileri verdi: “Bugün ve pazartesi, çok kuvvetli bir soğuk yaşanacak. İstanbul’da gece sıcaklığı sahil kesimlerinde eksi 5, iç kesimlerde eksi 7 olarak hissedilecek"

"Bu muazzam don ve buzlanmaya sebep olacak. Pazartesi kar yağışı yeniden etkili olacak ve orta şiddette, aralıklarla sürecek. İstanbul için uç değerlerde kabul edilebilecek bir kar yağışı olacak. Gelecek 3 günde İstanbullular sıfırın üstünde artı değerleri göremeyecekler. Çarşamba günü kar yağışı bölgeyi terk edecek’’

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