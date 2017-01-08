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chp, kemal kılıçdaroğlu
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu: Yenikapı ruhuna sahip çıkan tek lider benim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu anayasa değişiklik teklifini eleştirerek, "Bu anayasa geçerse Türkiye bir parti devletine dönecektir" dedi

08 Ocak 2017 Pazar, 12:29:46 Güncelleme: 12:30:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yenikapı'da saydığı 12 maddenin arkasında olduğunu belirterek, "Yenikapı ruhuna sahip çıkan tek lider benim" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında konuşuyor.

Yenikapı ruhunun terk edildiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Yenikapı ruhuna sahip çıkan tek lider benim" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Yargıyı siyasi otoritenin emrine verirseniz, siyasi otoritenin yaptığı işleri denetleyecek organ bulamazsınız. Bu aynı zamanda adalet dediğimiz kavramın yıpranmasına yol açar. Bir ara herkes Yenikapı ruhundan bahsediyordu. Yenikapı'da saydığım 12 maddenin bugün de arkasındayım. Yenikapı ruhuna sahip çıkan tek lider benim.

Bu anayasa geçerse Türkiye bir parti devletine dönecektir. Teklifle parti başkanı Anayasa Mahkemesi'ne üye atayacak. Burası Patagonya mı arkadaşlar. Türkiye'yi ortaçağ karanlığına sürükleyecekler. Bir partinin, bir iki partinin mutfağında anayasa taslağı hazırlanmaz arkadaşlar.

Hiç kimseyi ötekileştirmeden, bir toplumsal uzlaşma kültürü içerisinde rahmetli Ecevit'ten öneri geldi ve Anayasa'nın 38 maddesi değişti. 2010'dan sonra AKP tam tersini yaptı; benim milletvekilim fazla. Dayatma kültürüyle Anayasa'yı değiştirmek istediler. İl il dolaştık sakın buna evet demeyin dedik.

2 Ağustos 2010'da Fethullah Gülen, 'İmkan olsa mezardakileri bile kaldırıp oy kullandırmak lazım diyordu'. Bu Anayasa değişikliğinden sonra Yargıtay'a 160 militan atanmadı mı? Sonra ne oldu 15 Temmuz'a gelindi iş sona erdi FETÖ bir numaralı düşman oldu.

Sadece yargıyı mı teslim ettiler? Devletin bütün kurumlarını teslim ettiler. Kim yaptı bunları iktidarda kimler vardı? Her vatandaşımın kendine bunu sorması lazım. 15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da darbe yapıldı. Parlamento'dan OHAL yetkisi alındı."

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