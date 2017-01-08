Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Malta Dışişleri Bakanı George Vella ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydetti.

Karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede, 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılması öngörülen ancak hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a olan uçuşu iptal edilen Malta Dışişleri Bakanı Vella elinde olmayan sebeplerden ötürü Konferans'a katılamayacak olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Konferans'ın başarıyla icrasına ilişkin dileklerini ifade etti.