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Manisa'da iki şüpheli ölüm

Salihli ilçesinde biri metruk binada diğeri demiryolu rayları kenarında olmak üzere 2 kişinin cesedi bulundu

08 Ocak 2017 Pazar, 21:50:16 Güncelleme: 21:51:33 AA

Salihli ilçesinde biri metruk binada diğeri demiryolu kenarında 2 erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Saz Mahallesi mevkisinde kartopu oynayan iki arkadaş demiryolu kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, cesedin Mustafa K.'ye ait olduğunu belirledi.

Tren çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Mustafa K.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Merkezine gönderildi.

Öte yandan, Kocaçeşme Mahallesi 64. Sokak'taki metruk binada ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

Yapılan incelemede cesedin Oğuzhan C.'ye (19) ait olduğu tespit edildi.

Uzun bir süre önce öldüğü anlaşılan Oğuzhan C.'nin cesedi de otopsi için İzmir Adli Tıp Merkezine gönderildi.

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