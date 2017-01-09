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İstanbul'da kar yağışı gece boyunca etkili oldu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 07:21:54

İstanbul'da Cuma günü başlayan kar yağışı gece yarısı da etkisini sürdürdü

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    Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. 

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    Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.

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    Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. 

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