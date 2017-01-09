GÜNDEM
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca etkili oldu
09 Ocak 2017 Pazartesi, 07:21:54 | Güncelleme: 07:25:49
İstanbul'da Cuma günü başlayan kar yağışı gece yarısı da etkisini sürdürdü
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Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti.
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Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.
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Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi.
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Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.
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Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti.
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