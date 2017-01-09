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THY 277 iç hat uçuşunu iptal etti.
GÜNDEM

THY 277 iç hat uçuşunu iptal etti

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:28:36 Güncelleme: 09:28:44

THY 277 iç hat uçuşunu iptal etti. 

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