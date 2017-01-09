PKK ve FETÖ operasyonlarında 1100 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerince son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 253 operasyonda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör örgütüne yardım ve yataklık iddiasıyla gözaltına alınan 344 kişiden 36'sının tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı 2-9 Ocak tarihleri arasındaki terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

Son bir hafta içerisinde (02– 09 Ocak 2017) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Hava ve Kara unsurlarınca 253 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda;

3’ü ölü,

2’si teslim olan,

4’ü sağ yakalanan olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 344 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 36 kişi tutuklanmıştır.



Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

Teröristler tarafından kullanılan 48 sığınak/barınak/mağara ve

Tuzaklanan 45 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

16 kg TNT, 5 kg C-4 plastik patlayıcı olmak üzere toplam 183 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

33 el bombası,

50’si ağır ve uzun namlulu (1 Uçaksavar, 2 Biksi, 37 Kaleşnikov, 1 M16, 8 Roketatar, 1 Havan) olmak üzere 70 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.



TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA;

Piyasa değeri 11.055.530 TL olan;

2 ton 412 kg Esrar,

1 kg Eroin,

2 kg Afyon,

3 kg Kokain,

47.258 adet Uyuşturucu Hap,

1 kg Metamfetamin,

1.116 adet Kenevir Bitkisi ele geçirilmiş,

Ayrıca piyasa değeri 13.318.961 TL olan;

12.390 adet Kaçak Sigara,

1.895.189 litre Akaryakıt ele geçirilmiş ve bu kapsamda 1.106 kişi gözaltına alınmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

191’i denizlerde olmak üzere 1.628 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 34 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 25’i tutuklanmıştır.



YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 129 kişi gözaltına alınmıştır.



FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

627 kişi gözaltına alınmış bunlardan 406‘sı tutuklanmıştır."