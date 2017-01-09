İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri terör örgütü PKK'nın İstanbul'da kanlı eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda bir işyerinde tabancalar ele geçirilirken PKK'nın eylem için İstanbul'a gönderdiği kırsal alan elemanı 2 kişi yakalandı.

Beşiktaş'da polislere yönelik düzenlenen hain saldırının ardından terör örgütü PKK'nın yeni eylemler hedeflediği ortaya çıktı. Kanlı eylemler için kırsal alandan PKK'lı eylemcinin İstanbul'a geldiği tespit edildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul terör polisi tarafından yapılan ilk operasyonda Sultangazi'de F.Y'nin işyerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca 20 fişek ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. F.Y B.K ve R.A tutuklandı.

Yapılan ikinci operasyonda E.A isimli PKK'lı gözaltına alındı. E.A'nın PKK'ya katılan kişiler arasında olduğu ve İstanbul'da birçok korsan eylem ve yağmalama olayına karıştığı tespit edildi.

Terör ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3. operasyon ise eylem için İstanbul'a gelen kırsal alan elemanına yönelik oldu. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nünün paylaştığı istihbarat bilgisi ile harekete geçen ekipler kırsal alanda faliyet gösteren ve eylem için İstanbul'a gelen S.Ö'yü yakaladı.

Nihat ULUDAĞ / İSTANBUL