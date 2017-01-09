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İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (10 Ocak Salı)

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Öğrenciler bugünün tatil olmasının ardından yarın için de tatil mi diye merak ediyor. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:05:03 Güncelleme: 13:36:33

İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Vasip Şahin, dün Twitter'dan yaptığı duyuruda 9 Ocak Pazartesi (bugün) için okulların tatil olduğunu duyurmuştu. İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Öğrenciler ise yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki İstanbul'da yarın (10 Ocak) okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Vali Vasip Şahin, bugün eğitime 1 gün ara verildiğini dün Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar açıklamasını dikkate alan öğrenciler, "İstanbul'da yarın okullar tatil mi" sorusunun cevabını bekliyor.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den, okulların tatil olup olmadığı hakkında bir açıklama bekleniyor. Öğrenciler de Vali Vasip Şahin'in yapacağı açıklamayı bekliyor.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA MESAİ SAATİ DÜZENLEMESİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarında bugüne özel yapılan düzenlemeyi duyurdu. Vasip Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada;

"Devam eden meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının ilimizde yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai sona erme saati, bugüne (09.01.2017) mahsus olmak üzere 15:30 olarak belirlenmiştir. Kurum amirleri tarafından zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personel ayrılacak olup, hizmet gereği görevine devam mecburiyeti bulunan kurumlarda, mesainin erkene alınıp alınmayacağı kurum amirlerinin takdirlerine bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verdi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir" denildi.

Açıklamada, "Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'dan alınan bilgilere göre, Sibirya'nın soğuk hava ile yoğun ve kuvvetli kar yağışının pazartesi ve Salı günleri etkili olması bekleniyor. Fırtınamsı rüzgar ve kar yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.

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