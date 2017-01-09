2016’nın iyilik hali

Terör saldırılarıyla, facialarla büyük acılar yaşadığımız, yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz ve bu nedenle hatırlamak istemediğimiz 2016’da iyi şeyler de oldu... Kimi öğrencisine, kimi mahalledeki yoksullara, kimi hayvanlara iyilik yaptı.

İşte 2016’yı aydınlatan iyilik meleklerinden bazıları...

Sığınmacılara evini açtı

İstanbul’da yaşayan Prof. Dr. Ferhat Kentel, eşini 2 aylık hamileyken kaybeden Omokemi Abejide adlı Nijeryalı bir sığınmacı kadın ve 2 yaşındaki kızı Olivia’ya evini açtı. Kentel’in 2 yaşındaki kızı Dijan ve Olivia artık kardeş gibi büyüyor.

Otizmlilerin Vahap öğretmeni

Vahat Işık, İstanbul Üsküdar’daki özel bir eğitim kurumunda down sendromlu, otizmli, aspergerli öğrencilere ders veriyor. Vahap öğretmeni tanımamıza, otizmli öğrencisinin karnesine yazdığı not vesile oldu. Karne ‘Martılara senin kadar güzel bakanı görmedim’ ifadesiyle başlıyordu.

Görülmemiş doğum günü kutlaması

Down sendromlu Bursaspor amigosu Turan Dursun için şehirde görülmemiş bir doğum günü kutlaması yapıldı. Binlerce Bursaspor taraftarı ve komşuları ellerinde meşalelerle konvoy yaparak Dursun’a unutulmaz bir gece yaşattı.

Vahşete dayanamadı sahiplendi

Tekirdağ Çorlu’da, Sahibi M.V.’nin otomobilin arkasına bağlayıp sürüklediği köpeğin görüntülerinden etkilenen Mustafa Cebeci, talihsiz hayvanı sahiplendi.

Liseliler örnek oldu

Kars’ta -13 derece soğukta sokakta aç kalan yavru köpeklerin imdadına liseli gençler koştu. Yolda yürürken, annelerinin bakmadığı 7 köpek yavrusunun aç olduğunu gören Haydar Aliyev Lisesi öğrencilerinden Mert Karaçanta ve Kadir Can Yarımdağ, harçlıklarından aldıkları ekmekle Türkiye’ye insanlık dersi verdi.

Köprüde motosikletli eskort

İstanbul’da yolunu kaybederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giren ve neye uğradığını şaşıran köpeğe motosikletliler koruma kalkanı oldu.

Bitlis kids’e dünyadan yardım yağdı

Bitlis Güroymak’a bağlı Yamaç Köyü’ndeki Şehit Er Ethem Öztürk İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Hülya Hani (23), öğrencileriyle ‘Bitlis Kids’ adında bir defile düzenledi. Hülya Öğretmen’in sınıftaki defileyi sosyal medyadan paylaşmasının ardından İskoçya, İsveç, ABD ve Dubai’den bile çocuklara yardım yağdı. İhtiyaç fazlaları ise başka köy okullarına gönderildi.

Yoksulların babası

Ankaralı 60 yaşındaki emekli Alparslan Sezek, 36 yıldır tatil ve hafta sonu demeden yaşamını yoksullara yardıma adadı. Yıllar önce giysiye ihtiyacı olan üç üniversite öğrencisine yardım ederek ilk adımı atan Sezek, her ay ortalama 50 aileye yardım etti. Her bayram 120 çocuğu giydiren, okula başlayan 125 çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan Sezek’in, kendi imkânlarıyla başladığı iyilik hareketi yakınlarının katkısıyla büyümüş.

Adı ‘Zift’ kaldı ama...

Zonguldak Ereğli’de, 6 Nisan’da tankerden sızan zifte düşen yavru köpek, 54 gün süren tedaviyle sağlığına kavuştu. ‘Zift’ adı verilen köpek emekli Mehmet Demirkır’ın sahiplenmesiyle sıcak bir yuvaya kavuştu.

Ailenizin şoförü Hikmet abi

İstanbul’da 256 hat numaralı Yeditepe Üniversitesi-Taksim otobüsünün 57 yaşındaki şoförü Hikmet Yılmaz, yolcuları için yaptıklarıyla büyük küçük herkesin gönlünü fethetti. Yılmaz, kimse soğukta beklemesin diye yolcularıyla WhatsApp üzerinden haberleşiyor. Yolcuların ‘Hikmet abi’ dediği, ne doğum gününü ne de Babalar Günü’nü unuttuğu Yılmaz durağa varmadan haber verip WhatsApp’tan trafik ve yol bilgisi paylaşıyor.

Engelli çocuklara resim dersi

İzmir Kavacık’ta yaşayan ve 3.5 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan 45 yaşındaki Meryem Düzgünkaya, 8 yıl önce tanıştığı bir ressam aracılığıyla resim yeteneğini keşfetti. 3 sergi açan Düzgünkaya, bir yandan da köy evinde kadın, çocuk ve engellilere ders veriyor.

Arkadaşı Sedat’ın eli ayağı oldu

Tokat Turhal’daki Akşemseddin Meslek Lisesi’nde okuyan 17 yaşındaki Cafer Evgin, bedensel engelli sınıf arkadaşı Sedat Ergün’ün her ihtiyacını karşılıyor.

Böbreği kiracısında

İstanbul'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Fatma Turan’a, 8 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Organ nakli beklerken, 10 yıllık ev sahibi 55 yaşındaki Solmaz Yeşilyurt, 17 yıllık arkadaşına böbreğini verdi.

Arda’ya yeni hayat

11 yaşındaki dirençli lösemi hastası Arda’nın hayata tutunması için Amerika’daki Seattle Childrens Hospital’da tedavi görmesi

gerekiyor. Gerekli olan 455 bin dolar, sosyal medyadaki kampanyada 2 gün içinde toplandı.

Leyla ÜNAL / GAZETE HABERTÜRK