Yarın (10 Ocak) hangi illerde okullar tatil? İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava şartlarından dolayı bazı illerde okullar tatil ediliyor. Öğrenciler ise okulların yarın tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki yarın hangi illerde okullar tatil? İşte 10 Ocak 2017 Salı günü tatil edilen iller...

YARIN (10 OCAK 2017) TATİL OLAN İLLER

KAHRAMANMARAŞ'IN NURHAN İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda ulaşım güçlükle yapılıyor.



Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Çağlayan, Tekir Mahallesi ve Bozoğlan mevkisi ile tüneller bölgesinde etkili olan kar sebebiyle ağır vasıta araçların geçişine izin verilmiyor. Tekir Mahallesinde elektrik direklerinde meydana gelen arızadan dolayı bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

Karayolları ekipleri, karayolunu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölge trafik ekipleri, şehirler arası güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için çaba sarf ediyor.

Bu arada Kahramanmaraşın Nurhak ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ve ertesi gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle 10-11 Ocakta ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiği kaydedildi.



Tatil edilen iller açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir...