09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Fethi Sekin
GÜNDEM

Kahraman polis Fethi Sekin'in eşi konuştu

Rabia Sekin eşiyle gurur duyduğunu anlatarak, "Çocuklarım babasız kaldı. Acımız çok büyük. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:40:24 Güncelleme: 15:43:45 İHA

İzmir'deki terör saldırısında daha büyük bir faciayı önleyen ve teröristlerle son mermisine kadar çatışarak şehit düşen Elazığlı polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, "Eşimle gurur duyuyorum. Çocuklarımın babasız kalmasına üzülüyorum. Vatan sağ olsun" dedi.

İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, İzmir Adliyesine düzenlenen hain saldırıda teröristlerle silahının son mermisine kadar çatıştıktan sonra vurularak şehit düşen ve olası daha büyük bir faciayı önleyen Elazığlı polis memuru Fethi Sekin'in ailesine telefonla taziye dileklerinde bulundu.

"ÇOCUKLARIN HER ŞEYİYLE İLGİLENECEĞİM"

Şehit polisin eşi Rabia Sekin'e taziyelerini ileten Ağar, "Emin olun 24 saat hizmetinizdeyim. Ben ve arkadaşlarım üstümüze düşeni yapacağız. Çocuklarınızı üniversite eğitimlerini bitirene kadar okutacağız. Çocuklarının her şeyiyle ben ilgileneceğim. Merak etmeyin" dedi.

Ağar ile telefonda konuşan Rabia Sekin ise eşiyle gurur duyduğunu anlatarak, "Çocuklarım babasız kaldı. Acımız çok büyük. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN KAHRAMANI OLDU"

Şehit polisin öğretmen kardeşi Vedat Sekin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kendilerini aradığını anımsatarak, "Herkes yanımızda. Bu gurur sadece ben ve ailemin değil, bütün Türkiye'nin gururu. Hepimizin kahramanı oldu. Bu nedenle dik duruyoruz, asla eğilmiyoruz. Hiçbir zamanda bu ülkeyi bölemeyeceklerini söylemeye çalışıyoruz. Acımız büyük ama gurur daha fazla, devlet büyüklerimiz, çocuklar için çok fazla şey söylediler bunları değerlendireceğiz. Devlet yanımızda olduğu için herhangi bir şüphemiz yok" diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kahraman şehitten annesine yürek dağlayan ağıt
GÜNDEM

Kahraman şehit Fethi Sekin'den yürek dağlayan ağıt
Teröristin cenazesi kömür çuvalları arasında götürüldü
GÜNDEM

Teröristin cenazesi kömür çuvalları arasında
İzmir şehitlerine veda
GÜNDEM

İzmir şehitlerine veda
İzmir'de teröristlerin kaçacakları araca yakıt aldığı anlar kamerada
GÜNDEM

45 plakalı araçla kaçacaklarmış!

Şehit polis Fethi Sekin'in köpeği "Zeytin" de öksüz kaldı
GÜNDEM

Dünden beri kahraman polisin görev yaptığı yerde ...
Haberturk.tv'den kahramanın anısına: Türkiye seni unutmayacak
GÜNDEM

Haberturk.tv'den kahramanın anısına: Türkiye seni ...
Yarın (10 Ocak) hangi illerde okullar tatil?
GÜNDEM

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Ankara'da özel halk otobüsünde cinsel saldırı sonrası önemli gelişme
GÜNDEM

ANKARA'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜNDE CİNSEL SALDIRI SONRASI ÖNEMLİ GELİŞME
Kahraman polis Fethi Sekin'in eşi konuştu
GÜNDEM

KAHRAMAN POLİSİN EŞİ KONUŞTU: ACIMIZ BÜYÜK AMA...
Kızını öldüren sanığa böyle tepki gösterdi
GÜNDEM

"UĞURSUZ, CANIMI ALDIN"
Kar sebebiyle sınavları ertelenen üniversiteler
GÜNDEM

İŞTE KAR SEBEBİYLE SINAVLARI ERTELENEN ÜNİVERSİTELER
Buzda kayıp düşen kadın kamyonetin altında kaldı
GÜNDEM

AKILALMAZ KAZA! NE OLDUĞUNU ANLAMADAN...