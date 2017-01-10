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Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay
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Gece ders çalışan öğrenciye ücretsiz çay ve simit

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, öğrencilere çay, simit ve kahvaltılık ikram etti

10 Ocak 2017 Salı, 03:51:06 Güncelleme: 03:53:04 AA

Amasya Üniversitesinde, final sınavları döneminde üniversitenin kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere ücretsiz çay ve simit ikram ediliyor.Üniversite tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, öğrencilere kendi elleriyle çay, simit ve kahvaltılık dağıttı.İkramın öğrenciler tarafından da beğenildiğini belirten Orbay, zorlu final sınavları döneminde bir nebze olsun öğrencileri rahatlamak ve onlara destek vermek amacıyla uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Metin Orbay, uygulamanın sınav dönemi süresince devam edeceğini belirterek, "Artık bu uygulamayı geleneksel hale getirdik. Vize, final ve bütünleme sınavları döneminde öğrencilerimiz sabaha kadar ders çalışıyorlar. Dolayısıyla bu öğrencilerimizin bazen beslenmeye dayalı ihtiyaçları olabiliyor." dedi.

"Biz sadece nitelikli bir eğitim ve öğretim faaliyeti sunmuyoruz. Öğrencilerimize, bilimsel, kültürel ve sağlık alanında da sorumluluklarımız var" diyen Rektör Orbay, şöyle konuştu: "Genç arkadaşlarımız üniversitemizin varlık sebebi, onların problemi doğrudan bizim problemimiz. Öğrencilerimiz klasik bir hastalığı, sadece sınav döneminde çalışmayı yoğunlaştırıyorlar. Doğrusu ders çalışmayı döneme yaymak, ancak onlar son bir haftaya sıkıştırıyorlar.

Biz de bu dönemde kendilerine destek olmak istedik."Çay ve simit gibi ikramların her gece yapılacağını belirten Orbay, sınavların sona ereceği güne kadar belirli günlerde öğrencilere ücretsiz çorba ve pide dağıtımının da yapılacağını vurguladı.Öğrencilerden Zişan Ortak ise söz konusu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Gayet güzel bir uygulama, çünkü biz burada sabahlıyoruz. Bu süreçte acıkıyoruz ve bu uygulama derslerimizdeki başarımıza da katkı sağladı. Üniversitemizin bizi düşünmesi mutluluk verici. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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