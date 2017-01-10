Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Sınai Mülkiyet Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM tarafından 22 Aralık 2016'da kabul edilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kanun, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsıyor.

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk Patent Enstitüsünün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildi. Kurumun kısa adı ise "Türk Patent" olarak düzenlendi.