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Malatya merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

İhraç edilen ya da görevden el çektirilen öğretmenlere yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 26'sı tutuklandı

10 Ocak 2017 Salı, 04:59:32 Güncelleme: 05:01:59 AA

Malatya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ihraç edilen veya açıkta bulunan öğretmenlere yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 34 kişiden 26'sı tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen ya da açıkta bulunan öğretmenlere yönelik Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 34'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkça sorgulanan zanlılardan 32'si mahkemeye gönderildi, 2'si salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan kişilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Aralık 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya merkezli 8 ilde operasyon düzenlenmiş, 37 kişi gözaltına alınmıştı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan diğer 21 zanlı ise adreslerinde bulunamamıştı.

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