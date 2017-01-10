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Geçen sene evlendiği kardan gelinle bu yıl balayına çıktı

10 Ocak 2017 Salı, 10:07:26 İHA

Ertan K., üzerine titrediği buz gibi eşine zarar görmemesi için krem sürmeyi de ihmal etmedi

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    Bursa'da geçen sene kardan yaptığı gelinle sosyal meydana tıklanma rekorları kıran vatandaş, bu yıl da kardan eşiyle balayına çıkıp güneşlendi.

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    Plaj havlusunu sererek yanına uzandığı bikinili kardan geline güneş kremi süren genç adam, herkesi kahkahaya boğdu.

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    Geçen sene 2 metrelik kardan gelinle çektiği görüntüleri, internette tıklanma rekorları kıran bir çocuk babası Ertan K., bu yıl da inanılmaz bir şey yaptı.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 6 dakika önce
    Allah eşine sabır verin.
  • Misafir 6 dakika önce
    BENCE ARALARINA BİR SOĞUKLUK VAR..
  • Misafir 31 dakika önce
    allah akıl fikir versin.
  • Misafir 46 dakika önce
    evlendiği kardan gelin ile balayına gittiği kız aynı değil.Aldatmış olabilir.
  • Misafir 48 dakika önce
    uzun boylu kadın erkeği her zaman zengin gösterir
  • Misafir 49 dakika önce
    gelin makyajı kandırmacası
  • Misafir 50 dakika önce
    korktum ya canlanacak gibi
  • Misafir 50 dakika önce
    bir yılda salmış kendini yenge
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