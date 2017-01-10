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Kahramanmaraş'ta buzdolabından uyuşturucu çıktı

Arama yapan polisler, buzdolabının dondurucu bölümünde yarım kilo esrar buldu

10 Ocak 2017 Salı, 11:02:59 Güncelleme: 11:04:30 DHA

Kahramanmaraş'ta, polisin yaptığı operasyonda buzdolabının dondurucu bölümünde uyuşturucu el geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takip ettiği 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları S.K. ve G.G.'yi yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki bir kulübede ve aracında arama yapan polisler, buzdolabının dondurucu bölümünde yarım kilo esrar buldu.



Diğer adreslerde de 63 uyuşturucu hap ele geçiren polisin gözaltına aldığı ve sorgulamaya başladığı şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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