10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
TBMM
GÜNDEM

TBMM'yi geçen yıl 451 bin kişi ziyaret etti

TBMM'yi, ocak ve aralık aylarını kapsayan 12 aylık dönem içinde 451 bin 74 kişi gezdi

10 Ocak 2017 Salı, 11:38:32 Güncelleme: 11:40:16 AA

TBMM'nin ziyaretçi trafiği geçen yıl da yoğun oldu; Meclisi yaklaşık yarım milyon kişi ziyaret etti.

Özellikle, bütün partilerin grup toplantılarının yapıldığı salı günleri yaşanan ziyaretçi yoğunluğu, rakamlara da yansıdı.

TBMM'yi, ocak ve aralık aylarını kapsayan 12 aylık dönem içinde 451 bin 74 kişi gezdi.

Meclis'te en yoğun kasım ayında ziyaretçi trafiği yaşandı. Bu ay içinde 58 bin 118 kişi Meclisi ziyaret etti.

Kasım ayının yoğunluğunu, ocak ayı izledi. Meclise, ocakta 52 bin 635, şubatta 52 bin 31, martta 39 bin 39, nisanda 51 bin 907, mayısta 44 bin 144, haziranda 36 bin 84 kişi geldi.

Yaz ayları, Meclisin ziyaretçi sayısının en az olduğu dönem oldu. Temmuzda 13 bin 767, ağustosta 15 bin 681, eylülde 16 bin 755 kişi Meclisi ziyaret etti.

TBMM'nin açılmasıyla, ekim ayıyla birlikte gelen konukların sayısı da arttı. Ekimde 45 bin 472, kasımda 58 bin 118 kişi Mecliste konuk edildi. Bütçe görüşmeleri nedeniyle ziyaretçi yasağının olması aralık ayında ziyaretçi sayısını 25 bin 161 kişiye düşürdü.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Anayasa görüşmeleri taktik savaşlarıyla başladı
GÜNDEM

TBMM'de 15 günlük tarihi süreç başladı
Bekir Bozdağ: Yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir
GÜNDEM

Bakan Bozdağ: Yaptığımız Atatürk anayasalarına ...
Başbakan Yıldırım: Memleketin geleceği için bir Ali değil bin Ali feda olsun
GÜNDEM

Başbakan: Vatandaşa itaat et, rahat et
Deniz Baykal: 'Tasarı Meclis'te reddedilirse Türkiye'nin ufku açılır'
GÜNDEM

'Tasarı Meclis'te reddedilirse Türkiye'nin ufku ...
Anayasa değişiklik teklifinde maddelere geçilecek
GÜNDEM

Anayasa teklifinde maddelere geçilecek
TBMM Başkanı İsmail Kahraman yoğun bakıma kaldırıldı
GÜNDEM

TBMM Başkanı Kahraman yoğun bakıma kaldırıldı
Uşak'ta bir kişi taşınabilir güç kaynağının patlaması sonucu ağır yaralandı
GÜNDEM

TAŞINABİLİR GÜÇ KAYNAĞI BOMBA GİBİ PATLADI!
Şanlıurfa'da zincirleme kaza
GÜNDEM

ŞANLIURFA'DA 10 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 23 KİŞİ YARALANDI
TBMM'yi geçen yıl 451 bin kişi ziyaret etti
GÜNDEM

YARIM MİLYON MECLİS'E GELDİ!
İDO dış hat seferlerini iptal etti
GÜNDEM

İDO O SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ!
Antalya'da lisede bayrak töreninde, öğrenciler öğretmene saldırdı
GÜNDEM

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENE SALDIRDI
2016-KPSS tercih sonuçları açıklandı
GÜNDEM

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI