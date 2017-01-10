İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da artan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dün ve bugün okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Öğrenciler ve velileri yaşamı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle yarın (11 Ocak Çarşamba) okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki İstanbul'da 11 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? İşte cevabı...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 2 gündür okulların tatil olduğu İstanbul'da yarın da okulların tatil edildiğini açıkladı. Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbul'da beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime yarın ara verildiğini belirtti.

— Vasip Şahin (@vasipsahin) January 10, 2017

Valilik'ten yapılan duyuruda;

"Yoğunluğu tahminlerin üzerinde seyreden kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceği beklenmektedir.

Bu nedenle, meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açtığı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine yarın (11 Ocak 2017 Çarşamba) ara verilmesi uygun görülmüştür." denildi.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

PAZARTESİ VE BUGÜN DE TATİL EDİLMİŞTİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin, özellikle pazar ve pazartesi günleri etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime pazartesi ve salı günü ara verildiğini Twitter hesabından duyurmuştu.

Aynı zamanda Vali Şahin, dün Twitter'da yaptığı açıklamada "Kar yağışı nedeniyle bugün İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'a çekilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN BAŞLAYAN KAR TRAFİĞİ ETKİLEDİ

İstanbul'da yeniden başlayan kar yağışı trafiği etkiledi. TEM otoyolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü başlayan kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini kaybetmişti. Kar yağışı bugün öğle saatlerinde etkisini arttırarak tekrar başladı. Yoğun bir şekilde tekrar yağmaya başlayan kar TEM otoyolunda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Araçlar TEM otoyolunda yoğun kar yağışı altında ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü otoyolda sürücüler de hızını düşürmek zorunda kaldı. TEM otoyolunda yoğun yağışla bitlikte kar birikintileri oluştu.

SOĞUK HAVA PAZARCIYI VURDU

İstanbul'u etkisini altına alan kar yağışı pazarcıları da vurdu. Semt pazarları boş kalırken kurulan tezgahlardaki sebze ve meyveler soğuktan etkilendi.

İstanbul'da günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı pazarcıları da etkiledi. Yaklaşık 2 bin tezgahın kurulduğu Beşyüzevler Semt pazarında sadece dört esnaf tezgah kurabildi. Soğuk ve kar yağışı nedeniyle pazara vatandaşlar da gelmeyince sebze ve meyveler soğuktan etkilendi. Zor durumda kalan esnaf, ürünlerini zararına sattı.

Pazarcı esnafı tezgah açamadı

Soğuk hava nedeniyle müşteri gelmediğini belirten Pazar esnafı İdris Yıkılmaz, "Tezgah açmaya çalıştık ancak kar nedeniyle açamadık. Tezgahı toplayıp eve gideceğiz. Bizden başka açan da yok gibi neredeyse. Soğuk hava meyveden ziyade sebzeyi daha çok etkiledi. Bu pazar da normalde bin 500 -2 bin esnaf tezgah açıyor. Bugün bu sayı 5- 6 ya kadar düştü. Olanlar da zaten toplayıp eve gidecek" dedi.

"Hava koşulları fiyatları genelde etkiliyor"

Soğuk havanın balık fiyatlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Vedat Çiçek, "Bu havada tezgah açmaya geldik bekliyoruz. Müşteri sayısı oldukça az, kısmetimizi bekliyoruz. Şuan pazarda bir kaç balıkçı dışında esnaf yok gibi. Hava koşulları fiyatları genelde etkiliyor ama biz balığa kendimiz çıktığımız için fiyatları düşük tutabiliyoruz. Yoksa pahalı fiyatlar" şeklinde konuştu.

"Alışverişe eşim geliyordu, ancak kar dolayısıyla evden çıkamadı"

Pazara alışveriş için gelen bir vatandaş ise "Hava muhalefeti olduğu için tezgahların açılmaması normal. Genelde alışverişe eşim geliyordu, ancak kar dolayısıyla evden çıkamadı. Havanın kar yağışlı olması da fiyatları etkilemiş" ifadelerini kullandı.

AKOM UYARIYOR

AKOM'dan alınan bilgilere göre, kar yağışının akşam saatlerine kadar da molalarla devam etmesi bekleniyor. Akşam lodos yönüne dönmesi beklenen rüzgarın güneyden taşıyacağı ılık hava ile sıcaklıkların birkaç derece artması bekleniyor.

Salı, çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmur etkili olacak. Gece sıcaklığı -3 derece olan İstanbul'da çarşamba önce 0 dereceye perşembe günü de 3 dereceye yükselecek. Gündüz sıcaklığı 7 dereceye çıkacak.

Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi ise yağmur görülecek. Sıcaklığın Cumartesi günü gündüz 10 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Yağışlı sistem yurdun hem batı hem de doğu hattında etkisini sürdürüyor. Rize çevrelerinde, kıyı kesimlerde yağmur var, diğer illerde büyük ölçüde karla karışık yağmur ve kar olacak.