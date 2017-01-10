10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kocaeli
GÜNDEM

Kocaeli'ye saldırı hazırlığındaki teröristler tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne saldırı hazırlığında olan 3 terörist tutuklandı. Saldırganlar hakkında yapılan araştırmada detaylı bilgilere ulaşıldı

10 Ocak 2017 Salı, 20:07:30 Güncelleme: 20:16:57 İHA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne yönelik eylem için keşif yaparak bölücü terör örgütüne bilgi verdikleri tespit edilen 4 kişinin yakalanmasının ardından planlanan kanlı eylemin son anda engellendiği ortaya çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne yönelik eylem için keşif yaptıkları belirlenerek operasyonla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanmıştı. PKK/KCK terör örgütlerine bilgi aktardıkları belirlenen 3 kişinin Kocaeli Emniyetine yönelik eylem planlarının son anda önlendiği belirlendi.

Şüpheli şahıslar hakkında 26 Kasım 2016 tarihinde Kocaeli Emniyetine yapılan "Şırnak'tan L. isminde biri geldi. Ağustos ayının başında Kocaeli Emniyetinin fotoğraflarını çekti. Şahsın soy ismini bilmiyorum. Adana'da da yaşanan olaydan sonra uykularım kaçtı ve bu konuyu size bildirmek istedim" şeklindeki ihbardan sonra Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kırmızı alarma geçti.

İhbarda belirtilen araç kolluk görevlilerince tespit edildikten sonra MOBESE ve PTS kayıtları ile araç sahibi, aracı kullanan ve araç içerisinde bulunan şüpheliler araştırıldı. Aracın 47 plakalı araç olduğu, şüpheliler tarafından 7 Ağustos 2016 tarihinde yaklaşık 1 saat kadar Kocaeli Emniyet Müdürlüğünü keşif ve fotoğraflama çalışması yapıldığı ve aracın şüphelilerden M.D.'nin üzerine tescilli olduğu, aracı kullanan kişinin şüpheli L.A. olduğu, yanında aynı zamanda yeğenleri olan ve Yalova'da yaşayan F.A. ve C.A. olduğu tespit edildi.

KEŞİF AMACIYLA DOLAŞMIŞLAR

Bunun üzerine genişletilen soruşturmada, MOBESE ve PTS incelemeleri sırasında şüpheli L.A.'nın üzerine kayıtlı bulunan 41 plakalı araç ile 19 Eylül 2016 tarihinde yaklaşık 3 saat ve 20 Eylül 2016 tarihinde yaklaşık 2 saat kadar Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün etrafında yine keşif amacı ile dolaştıkları tespit edildi. Şahısların daha önce deşifre olmamış, hakkında herhangi bir işlem yapılmamış kişileri kullandığı, şehir merkezinde ve özellikle metropollerde silahlı eylemler geliştirmek amacı ile keşif ve istihbarat faaliyetinde bulundukları, örgüt üyelerince yapılan tespitlerin örgütün eylem hazırlayıcısı birimlerine gönderildiği, sonrasında ise özellikle gündem oluşturulabilecek kamuya ait bina ve araçlara yönelik kanlı eylemler gerçekleştirdikleri belirlendi.

Soruşturmada 26 Kasım 2016 tarihinde yapılan ihbar, şüphelilerin bazılarının vermiş oldukları beyanlar, HTS ve PTS analizlerinden PKK/KCK terör örgütünün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilecek saldırıya lojistik bilgi temini amacı ile farklı tarihlerde birçok kez fotoğraflama, istihbarat ve keşif faaliyetlerinin yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerden 'keşif ve fotoğraflama' çalışmasına katıldıkları belirlenen L.A., F.A. ve C.A. hakkında Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklama kararı verildi.

Öte yandan, 47 plaka sayılı araç sahibi M.D. hakkında ise Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile adli kontrol kararı verildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre soruşturmanın halen devam etmekte olduğu bilgisine de ulaşıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü
GÜNDEM

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM

İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili 5 kişi gözaltına ...
HDP'li Selma Irmak'ın davası güvenlik nedeniyle Diyarbakır'a alındı
GÜNDEM

HDP'li vekilin davası güvenlik nedeniyle Diyarbakır'a ...
Manisa'da PKK/KCK operasyonu
GÜNDEM

Manisa'da PKK'ya operasyon
Kocaeli Emniyetine saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı
GÜNDEM

Emniyete saldırı hazırlığındaki teröristlere şok
Adana'da güvercin cinayeti
GÜNDEM

Adana'da güvercin cinayeti
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
GÜNDEM

GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI
İTÜ Stadyumu'nun çatısı çöktü
GÜNDEM

İTÜ STADYUMU'NUN ÇATISI KAR YAĞIŞINA DAYANAMADI
Yaralı ÖSO askerleri Kilis'te
GÜNDEM

YARALI ÖSO ASKERLERİ KİLİS'TE
Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 il valisiyle telekonferans yaptı
GÜNDEM

ERDOĞAN 81'İYLE KONFERANS YAPTI
Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tekirdağ'da 2 çocuk devlet korumasına alındı
GÜNDEM

OKULA GÖNDERİLMEYEN 2 ÇOCUĞA DEVLET KORUMASI