El-Bab'daki kahraman Mehmetçik Suriye'de yaşananları anlattı

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Akşamın yedisinde başlayan bu sızma gece yarısı sonrasına kadar devam edecek. Akil Dağı denilen yer, Bab meskûnunun en hâkim bölgesi. Üstünde pek çok evle birlikte koca bir hastane var. Bab’ın en büyük hastanesi. Şimdi ise bu bina terör örgütünün Bab’daki en önemli kalesi. Ağzına kadar silah, mühimmat ve terörist dolu. Etrafında engel mayın tuzak ve patlayıcılar.