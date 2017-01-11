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El-Bab'daki kahraman Mehmetçik Suriye'de yaşananları anlattı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 04:19:23

Kahramanlar anlatıyor: “Akil Dağı’nın zirvesine yakın yerde tutunmaya başladık. DEAŞ’la dipdibeyiz artık. Gecenin karanlığındaki hareketlerini, gölgelerini görüyor, seslerini işitiyoruz. Tam bu anda başladı her şey! Patladı ilk mermi! Ve karıştı Akil Dağı...”

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    Yazı dizimizin ikinci gününde, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda kilit rolü olan El Bab’ı kuşatan Mehmetçik ile ÖSO’nun Akil Dağı’na sızmasını ve şehit düşen 16 askerimizin hikâyelerini okuyacaksınız...

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    AĞIRLIĞIMIZ 30’AR KİLO

    20 Aralık’ı 21 Aralık’a (2016) bağlayan gecenin başındayız. Biz 4. Komando Taburu’yuz ve kendi jargonumuzla, ‘Büyük maç çıkacak’ biliyoruz. Yanımıza sadece savaş ağırlıklarımızı alacağız. 

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    Kumanyalar ve soğuktan bizi koruyan giysilerimiz dışında silah ve mühimmatımız ortalama 30’ar kilo... Ağır silah, makineli tüfek, roket, komando havanı taşıyan personelin silah ve mühimmat yükü ise çok daha fazla. Bu ağırlıklarımızla düşmanın kalbine sızıp onlara büyük bir darbe vuracağız. Son dem hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. 

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