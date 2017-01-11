Bekir Bozdağ: Gizli oylama demek kabine girip perdeyi kapatmak değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'deki anayasa değişikliği oylamalarına ilişkin eleştirilere yanıt vererek "3 oylama yapıldı, üçü de gizlilik kuralına riayet edilerek yapıldı" dedi.

A Haber'de soruları yanıtlayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"340-350 ARASI OYLA KABUL EDİLİR"

316 imza var. Ayrıca MHP'nin teklife verdiği destek var. İki partinin sahip olduğu vekil sayısı belli. Teklife çok açık şekilde CHP ve HDP karşı çıkıyor. Onların da oyları belli. Buna bazı vekiller ret oyu vereceğini söyledi. Onlar da belli. Teklife destek verme konusunda bir bütünlük söz konusu, fire yok. Bazı milletvekilleri oylamaya yetişemeyebiliyor. İki madde gösteriyor ki teklif, 340-350 arası bir oy aralığında TBMM'de kabul görecek.

"KABİNDE KULLANILMASI ŞART DEĞİL"

Anayasadaki hüküm oylamanın gizli yapılmasıdır. Şu anda 3 oylama yapıldı, üçü de gizli yapıldı. Bazıları kabine giriyor. Bazıları kabin dışında. Gizli oylama demek kabine girip perdeyi kapatmak anlamına gelmiyor. Oyunu gizli vermek... Oyunu dışarıda kullanırken elinizdeki pulu kimse görmüyor. Önemli olan oyun gizli kullanılması, kabinde kullanılması değildir. CHP sanki kabinde oy kullanılması zorunlu gibi açıklamalar yapıyor. Oylamaların üçü de gizlilik kuralına riayet edilerek yapılan oylamalardır.