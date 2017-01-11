11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bekir Bozdağ
GÜNDEM

Bekir Bozdağ: Gizli oylama demek kabine girip perdeyi kapatmak değil

Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliği oylamalarında muhalefetin gizlilik eleştirilerine yanıt verdi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:03:42 Güncelleme: 11:00:58 HABERTURK.COM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'deki anayasa değişikliği oylamalarına ilişkin eleştirilere yanıt vererek "3 oylama yapıldı, üçü de gizlilik kuralına riayet edilerek yapıldı" dedi. 

A Haber'de soruları yanıtlayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"340-350 ARASI OYLA KABUL EDİLİR"
316 imza var. Ayrıca MHP'nin teklife verdiği destek var. İki partinin sahip olduğu vekil sayısı belli. Teklife çok açık şekilde CHP ve HDP karşı çıkıyor. Onların da oyları belli. Buna bazı vekiller ret oyu vereceğini söyledi. Onlar da belli. Teklife destek verme konusunda bir bütünlük söz konusu, fire yok. Bazı milletvekilleri oylamaya yetişemeyebiliyor. İki madde gösteriyor ki teklif, 340-350 arası bir oy aralığında TBMM'de kabul görecek.

"KABİNDE KULLANILMASI ŞART DEĞİL"
Anayasadaki hüküm oylamanın gizli yapılmasıdır. Şu anda 3 oylama yapıldı, üçü de gizli yapıldı. Bazıları kabine giriyor. Bazıları kabin dışında. Gizli oylama demek kabine girip perdeyi kapatmak anlamına gelmiyor. Oyunu gizli vermek... Oyunu dışarıda kullanırken elinizdeki pulu kimse görmüyor. Önemli olan oyun gizli kullanılması, kabinde kullanılması değildir. CHP sanki kabinde oy kullanılması zorunlu gibi açıklamalar yapıyor. Oylamaların üçü de gizlilik kuralına riayet edilerek yapılan oylamalardır.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    şimdi diyorsunuz ki bu anayasa özgürlük getirecek nası inanancağız vekiller iradelerini bile ortaya koyamıyorlar çok yazık
  • Misafir 30 dakika önce
    o zaman onun adı niye gizli oy?
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Anayasa değişikliği teklifinde 2. madde kabul edildi
GÜNDEM

Anayasa değişikliğinde ilk iki madde kabul edildi
Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni sistem siyasi istikrarı tesis etmekte
GÜNDEM

"Yeni sistem siyasi istikrarı tesis etmekte"
Anayasa değişikliği teklifinde 1. madde kabul edildi
GÜNDEM

Anayasa değişikliği teklifinde 1. madde kabul edildi
Başbakan'dan '338 oy' için ilk yorum
GÜNDEM

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu ile sürpriz görüşme
AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede
GÜNDEM

AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede
Anayasa teklifi görüşmeleri başladı
GÜNDEM

Anayasa teklifi görüşmeleri başladı
MİT TIR'ları davasında mütalaa açıklandı
GÜNDEM

İŞTE ENİS BERBEROĞLU, CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL İÇİN SAVCININ İSTEDİĞİ CEZA
İzmir'deki saldırıyı TAK üstlendi
GÜNDEM

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISINI PKK UZANTISI HAİNLER ÜSTLENDİ
Van'da su deposu "buz kulesi"ne dönüştü
GÜNDEM

SULAR DONUNCA ORTAYA BU GÖRÜNTÜ ÇIKTI!
Kuzey Irak'a hava harekatı
GÜNDEM

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI
Bekir Bozdağ: Gizli oylama demek kabine girip perdeyi kapatmak değil
GÜNDEM

"KABİNE GİRİP PERDEYİ KAPATMAK ŞART DEĞİL"
Hava durumu 11.01.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ'DEN BİR KRİTİK UYARI DAHA: YENİDEN GELİYOR!