Doğru ve tarafsız haberin merkezi Show Ana Haber yine zirvede!

Ramazan Kurnaz'ın yönetiminde Jülide Ateş sunumu ile ekrana gelen Türkiye’nin ve Dünya’nın nabzını tutan Show Ana Haber Bülteni ilk 100'de izlenme rekoru kırarak zirveye oturdu.
Uzman muhabir kadrosu ve deneyimli ekibiyle hazırlanan haberler düzenlenen canlı yayın bağlantılarıyla olay yerlerinden aynı anda Show TV ekranlarına taşıyan Show Ana Haber dün akşamki yayını Total’de 6,50 izlenme oranı (rating), 16,02 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi.
"Jülide Ateş İle Show Ana Haber" hafta içi her akşam saat 18.45'te canlı yayınla Show TV'de.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 1
-
Misafir 8 dakika öncetarafsiz evet00
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER