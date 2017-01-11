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Balıkesir'de Iraklı çift karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü

Saleh çiftinin arkalarında bıraktığı yaşları 5 ile 8 arasında değişen biri kız üç çocuğu yakınlarına teslim edildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:52:44 Güncelleme: 15:58:04 DHA

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, yattıkları odaya bıraktıkları kömür sobası kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Irak uyruklu Muntadher Jabbar Saleh (37) ve eşi Suzan Ahmet Saleh (35) yaşamı yitirdi. Çiftin yaşları 5 ile 8 arasındaki üç çocuğu ise akrabalarına teslim edildi.

Iraklı Muntadher Jabbar Saleh (37) ve Suzan Ahmet Saleh (35) çifti, dün akşam, İkinci Gündoğan Mahallesi, Bademli Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki evlerinde, yatmadan önce üç çocuklarının yattığı odada sobayı yaktı. Saleh Çifti, sobadan çıkardıkları kömür kovasını da kendi yattıkları odaya koydu. Çiftin sabah kalkan çocukları, yer yatağında yatan anne ve babasını hareketsiz bulunca aynı apartmanda oturan yakınlarına haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Iraklı karı kocanın öldüğünü belirledi. Çiftin cesedi gözyaşları arasında cenaze aracına taşındı. Saleh Çifti'nin cesetleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Muntadher Jabbar Saleh ve ailesinin yaklaşık iki ay önce oturdukları eve taşındığı öğrenildi. Saleh çiftinin arkalarında bıraktığı yaşları 5 ile 8 arasında değişen biri kız üç çocukları yakınlarına teslim edildi.

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