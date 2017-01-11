İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (12 Ocak Perşembe)

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusu son günlerde öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan birisi oldu. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü okullar olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmişti. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Pazar gününden beri devam eden kar yağışı sebebiyle öğrencilere Twitter'dan duyuru yaparak okulların Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri tatil edildiğini duyurmuştu. 12 Ocak Perşembe günü için ise henüz herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı.

PAZARTESİ, SALI VE ÇARŞAMBA GÜNLERİ TATİL OLMUŞTU

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kar yağışının etkili olduğu Pazar ve Çarşamba günleri arasında, okulların il genelinde tatil edildiğini her gün sosyal medya sitesi Twitter üzerinden öğrencilere duyurmuştu.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U TERK EDİYOR

Meteoroloji'den Trakya için yoğun kar uyarısı geldi. İstanbul'da ise kar yağışı perşembe günü etkisini kaybediyor.

Meteoroloji, İstanbul ve Marmara bölgesinde aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyardı. Meteoroloji'den yapılan uyarıda "İstanbul’da bu gece yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışın; yarın (12.01.2017 Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kar şekline dönmesi, ardından yağışın tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir" denildi.