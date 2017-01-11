İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (12 Ocak Perşembe)

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusu son günlerde öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan birisi oldu. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü okullar olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmişti. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Pazar gününden beri devam eden kar yağışı sebebiyle öğrencilere Twitter'dan duyuru yaparak okulların Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri tatil edildiğini duyurmuştu. 12 Ocak Perşembe günü için ise henüz herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı.
PAZARTESİ, SALI VE ÇARŞAMBA GÜNLERİ TATİL OLMUŞTU
İstanbul Valisi Vasip Şahin, kar yağışının etkili olduğu Pazar ve Çarşamba günleri arasında, okulların il genelinde tatil edildiğini her gün sosyal medya sitesi Twitter üzerinden öğrencilere duyurmuştu.
KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U TERK EDİYOR
Meteoroloji'den Trakya için yoğun kar uyarısı geldi. İstanbul'da ise kar yağışı perşembe günü etkisini kaybediyor.
Meteoroloji, İstanbul ve Marmara bölgesinde aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyardı. Meteoroloji'den yapılan uyarıda "İstanbul’da bu gece yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışın; yarın (12.01.2017 Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kar şekline dönmesi, ardından yağışın tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir" denildi.
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Misafir 29 saniye öncezaten arbalar çok sıkışıyorlar heryer buz tutmuş perşmebede istanbulda okulları tatil et vali amca lütfen00
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Misafir 37 saniye önceokuları lütfen tail zaten 2gün kaşdı vasip abi lütfen tatil et00
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Misafir 2 dakika önceYerler buz bisti.Tamam belki karlar erimiş olabilir ama ara sokaklarda kar var Ben bide servisle gidiyorum burası yokuş servis nasıl gelsin yaa Zaten şurda iki gün sonra hafta sonu Sınavlarda bitti zaten hiç bir öğrenci okulda gelmez ❄00
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Misafir 2 dakika öncelütfen biz çocukları seviyorsan tatil ettt00
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Misafir 6 dakika önceVasif Şahin perşembe ve cuma okulla tatil et lütfen30
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Misafir 8 dakika önceLütfen İstanbul okula tatil edin00
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Misafir 9 dakika öncezaten yerler buzlu gidemeyiz ki okula00
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Misafir 13 dakika önceVasip bey zaten 2gün kalmış tatil edermişsin acaba şu okulları00
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Misafir 17 dakika önceVasip Abi ne olur tatil et lütfen çocukları seviyorsan90
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Misafir 21 dakika önceVasip şahin bey lütfen okulları tatil edin lütfen60