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İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (12 Ocak Perşembe)

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusu son günlerde öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan birisi oldu. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü okullar olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmişti. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:41:59 Güncelleme: 16:46:39

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusu son günlerde öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan birisi oldu. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü okullar olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmişti. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Pazar gününden beri devam eden kar yağışı sebebiyle öğrencilere Twitter'dan duyuru yaparak okulların Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri tatil edildiğini duyurmuştu. 12 Ocak Perşembe günü için ise henüz herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı.

PAZARTESİ, SALI VE ÇARŞAMBA GÜNLERİ TATİL OLMUŞTU

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kar yağışının etkili olduğu Pazar ve Çarşamba günleri arasında, okulların il genelinde tatil edildiğini her gün sosyal medya sitesi Twitter üzerinden öğrencilere duyurmuştu.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U TERK EDİYOR

Meteoroloji'den Trakya için yoğun kar uyarısı geldi. İstanbul'da ise kar yağışı perşembe günü etkisini kaybediyor.

Meteoroloji, İstanbul ve Marmara bölgesinde aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyardı. Meteoroloji'den yapılan uyarıda "İstanbul’da bu gece yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışın; yarın (12.01.2017 Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kar şekline dönmesi, ardından yağışın tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir" denildi.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 29 saniye önce
    zaten arbalar çok sıkışıyorlar heryer buz tutmuş perşmebede istanbulda okulları tatil et vali amca lütfen
  • Misafir 37 saniye önce
    okuları lütfen tail zaten 2gün kaşdı vasip abi lütfen tatil et
  • Misafir 2 dakika önce
    Yerler buz bisti.Tamam belki karlar erimiş olabilir ama ara sokaklarda kar var Ben bide servisle gidiyorum burası yokuş servis nasıl gelsin yaa Zaten şurda iki gün sonra hafta sonu Sınavlarda bitti zaten hiç bir öğrenci okulda gelmez ❄
  • Misafir 2 dakika önce
    lütfen biz çocukları seviyorsan tatil ettt
  • Misafir 6 dakika önce
    Vasif Şahin perşembe ve cuma okulla tatil et lütfen
  • Misafir 8 dakika önce
    Lütfen İstanbul okula tatil edin
  • Misafir 9 dakika önce
    zaten yerler buzlu gidemeyiz ki okula
  • Misafir 13 dakika önce
    Vasip bey zaten 2gün kalmış tatil edermişsin acaba şu okulları
  • Misafir 17 dakika önce
    Vasip Abi ne olur tatil et lütfen çocukları seviyorsan
  • Misafir 21 dakika önce
    Vasip şahin bey lütfen okulları tatil edin lütfen
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