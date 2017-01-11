Edirne'de kuş gribi karantinası

Türkiye Yunanistan sınırında geçtiğimiz haftalarda görülen kuş gribi nedeniyle Edirne'de bazı köyler karantinaya alındı.

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın bir bölgesinde yabani bir kuşta H5N8 kuş gribi tespit edilmişti. Bu olaydan kısa bir süre sonra Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı Köyünde tavuk ölümleri tespit edildi.

7 Ocak Cumartesi gününden itibaren çok sayıda kümes hayvanın telef olması üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin incelemesinin ardından aynı köyde yüzlerce kanatlı hayvan itilaf edildi.

Tavuk ölümlerinin ardından köy karantinaya alındı. Yapılan araştırmalar sonununda alınan numuneler ve ölen kanatlı tavuk ve kuş numuneleri Tarım ve Hayvancılık İhtisas Laboratuvarlarına gönderildi.

MERİÇ DELTASI'NDA KUĞUDA GÖRÜLDÜ

Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu'nun (OIE) internet sitesinde, virüsün Meriç Nehri deltasındaki bir kuğuda görüldüğü belirtildi. Bulgaristan Tarım ve Gıda Bakanlığı da göçmen kuşlarının yaşadığı gölet ve yerlere dışarıdan kişilerin erişimi yanı sıra, amatör olarak kuş avı yapılmasını yasaklandı.

Mesut HAN/ EDİRNE