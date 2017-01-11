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Ünlü psikolog Alper Engeler'i öldüren zanlı tutuklandı

Psikolog Engeler'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 22:35:00 Güncelleme: 23:00:08 AA

Kadıköy'de psikolog Alper Engeler'i (49) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Moda Ağabey Sokak'ta Yrd. Doç. Dr. Engeler'i yaşanan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli H.E, nöbetçi savcıya ifade verdi.

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli H.E'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli H.E'nin hakimlik sorgusunda, Alper Engeler'i önceden biraz tanıdığını belirterek, "Ben terzi dükkanının karşısında yatar kalkarım. Alper gece yarısı kapıya doğru tekme attı, kapıyı yumrukladı. Uyandım. Bu sırada terzinin kepenklerine zıpkınla atış yapıyordu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Sonradan aşağıya geldiğini gördüm. 'Sen miydin kapıya vuran?' dedim. Bana küfretti. 'Evet ben vurdum' dedi. Montundan zıpkını çıkardığını gördüm. Ben de 2 metre yakınımda olan bıçağı aldım. Bana zıpkınla ateş edecek sandım. Uyku sersemliğimin etkisiyle ve uzaklaşsın diye bıçağı salladım. İkimiz birlikte yere düştük. Şahıs alkollüydü. Bıçakta ya da şahısta kan görmedim." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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