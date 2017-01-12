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Anayasa değişikliği teklifinde 4. madde görüşülüyor
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Anayasa değişikliği teklifinde 4. madde kabul edildi

Teklifin dördüncü maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde 343 'Evet' oyu ile TBMM'de kabul edildi. Bu madde Cumhurbaşkanlığı ile genel seçimi birleştiriyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 23:41:04 Güncelleme: 12 Ocak 2017 Perşembe, 01:54:18 AA

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, "TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını" öngören dördüncü maddesi 343 'Evet' oyu ile kabul edildi. 

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 2 boş, 2 geçersiz oy çıktı.

Teklifin dördüncü maddesiyle, Anayasanın "TBMM'nin Seçim Dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi" olarak değişiyor.

Teklife göre, TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

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