12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Çorum
GÜNDEM

İhtara uymayan sürücü kaza yaptı: 7 yaralı

Çorum'da uygulama yapan polis ekibinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca arkadan çarpması sonucu ikisi çocuk 7 kişi yaralandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 00:43:18 Güncelleme: 00:47:17 AA

Çorum'da polis ekibinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ayhan Şahin'in (30) kullandığı 06 LGU 13 plakalı otomobil, çevre yolundaki Toptancılar Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Ayhan Çelik (26) yönetimindeki 16 BUY 30 plakalı hafif ticari araca arkadan çaptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nurşen Helvacı (55), Perihan Şahin (40), Sultan (25), Asel (4) ve Hazel Çelik (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şahin'in kullandığı otomobilin, çevre yolunda denetim yapan polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çorum'da askeri araçla minibüs çarpıştı: 2 şehit, 14 yaralı
GÜNDEM

Askeri araçla minibüs çarpıştı: 2 şehit, 14 yaralı

Çorum Valisi Kılıç: Afganistan ve Özbekistan'dan çoban ithal edeceğiz
GÜNDEM

Vali açıkladı: Çoban ithal edilecek
Baz istasyonunu protesto için çukura girdi
GÜNDEM

Kazıyı durdurmak için çukura girdi
Annesini 8 yerinden bıçaklayan genç tutuklandı
GÜNDEM

Annesini 8 yerinden bıçaklayan genç için karar ...
Çorum'da korkunç iddia
GÜNDEM

Çorum'da korkunç iddia!
Çorum'da eğitime kar engeli
GÜNDEM

Çorum'da eğitime kar engeli
15 yaşında kalbine yenik düştü
GÜNDEM

15 YAŞINDA KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
Gaziantep saldırısıyla ilgili Valilik'ten açıklama
GÜNDEM

GAZİANTEP'TE EMNİYETE SALDIRIDA 3 GÖZALTI
Selin Sayek Böke: Ekonomiyi de geleceğimizi de sokakta bulmadık
GÜNDEM

"EKONOMİYİ DE GELECEĞİMİZİ DE SOKAKTA BULMADIK"
Tutak Belediyesi'ne kayyum atandı
GÜNDEM

TUTAK BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI
Ünlü psikolog Alper Engeler'i öldüren zanlı tutuklandı
GÜNDEM

ÜNLÜ PSİKOLOĞUN ÖLDÜRÜLMESİNDE FLAŞ GELİŞME
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması
GÜNDEM

DIŞİŞLERİ'NDEN KIBRIS AÇIKLAMASI