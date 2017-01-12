Anayasa değişikliği teklifinde 5. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi 343 evet oyu ile kabul edildi. CHP ve HDP'nin katılmadığı oylamada 7 ret oyu kullanıldı.

Değişiklik teklifinin 5. maddesi ise şöyle:

MADDE 5: 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“MADDE 87: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

AYDIN, BAŞKANVEKİLLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

CHP'lilerin kürsü işgali nedeniyle yaşanan kavganın ardından maddenin görüşmelerinin tamamlanması üzerine birleşime verilen arada, TBMM İdare Amirleri ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, salonun başta kürsü olmak üzere zarar gören yerlerinde incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise AK Parti ve CHP Grup başkanvekilleri ile görüştü.

CHP OYLAMAYA KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI

Görüşmeden çıkan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP sıralarının önünde, kürsüye yakın bekleyen CHP milletvekillerinden yerlerine oturmalarını istedi. AK Parti milletvekilleri de yerlerine geçti.

Birleşimi açan Başkanvekili Aydın, gizli oylamaya geçileceğini açıkladı.

Gecenin bu saatinde maddenin oylanmasını istemediklerini belirten Altay, teklifin Meclisin feshi anlamına geleceğini iddia ederek bu nedenle oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.

AK Parti milletvekilleri, Altay'ın bu sözlerini alkışlayarak karşıladı.

Meclis Başkanvekili Aydın, daha sonra gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlattı ve teklifin 1. turunda, beşinci maddenin gizli oylamasına başlandı.