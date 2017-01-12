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TSK, DEAŞ, fırat kalkanı
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TSK: 22 DEAŞ'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab bölgesinde bulunan DEAŞ terör örgütüne ait 40 hedef Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından imha edildi. Hava harekatında 22 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:59:45 Güncelleme: 10:08:46 İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 142. gününde 22 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, düzenlenen hava harekatında çok sayıda barınağın imha edildiğini açıkladı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 12 Ocak 2017 günü saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet grupları tarafından karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği belirtildi. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 160 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların baskı altına alındığı kaydedildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından El Bab bölgesinde bulunan 40 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 29 barınma yeri, 3 karargah binası, 1 cephanelik, 3 silahlı araç, 2 bombalı araç ve 2 aracın imha edildiği bildirildi.

"22 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Gün içinde karadan ve havadan icra edilen harekât kapsamında 22 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, imha edilen barınaklar içinde etkisiz kılınan teröristlere yönelik sayının net olmadığı için paylaşılmadığı bildirildi.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 3 EYP'nin imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 845 EYP'nin ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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