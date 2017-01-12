12 Ocak 2017 Perşembe, 10:12:28 | Güncelleme: 10:42:21
İHA
Mersin'in Silifke ilçesinde Mersin Büyükşehir Belediyesince, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için Kabasakallı İlkokulu'na kamyonlarla kar taşındı
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Silifke'nin yüksek kesimleri yaklaşık 1,5 metre kar altında kalırken, sahil kesimlerine ise kar hiç yağmadı.
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Kar yağmayan kesimlerde çocukların eğlenebilmesi için ise Mersin Büyükşehir Belediyesi okul bahçesine kamyonlarla kar getirdi. Okul bahçesine dökülen karları görünce büyük şaşkınlık yaşayan öğrenciler, kar topu oynama fırsatı buldu.
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Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yahya Yılmaz, öğrencilerin arkadaşlarıyla birlikte kar topu oynamalarına vesile olmak istediklerini belirterek, yaylalarda kar yağdığı sürece bu etkinliği, talep eden diğer okullarda da sürdüreceklerini kaydetti.
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İlçenin yüksek kesimlerinin şuanda karla kaplı olduğunu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, "Bu çalışmalar kapmasında köy meydanları ve yollarda karlar kamyonlarla başka bölgelere sevk ediliyor.
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Bizde hem karlı bölgeleri temizlemek hem de kar göremeyen, kar oynayamayan çocuklarımızı kar ile buluşturmak için okul bahçesine kamyonlarla kar getirdik. Çocuklarımızın bundan dolayı ne kadar mutlu olduklarını gördük.
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Çocukların mutluluğu için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yüksek kesimlerde yapılan karla mücadelede ve bu hizmetin buralara gelmesinde bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ederiz" dedi.
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Kardan dolayı çocukların çok mutlu olduğunu ifade eden Kabasakallı Mahallesi Muhtarı Ali Çomak, "Öğrencilerimize kar sürprizi yaptık.
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Silifke'nin yüksek kesimleri karla kaplı ama bizim bölgemize kar yağmıyor.
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Büyükşehir Belediyesi sağ olsun kamyonlarla mahallemize kar gönderdi. Çocuklarımızda gönüllerince oynama imkanı buldu" dedi.
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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde belediye tarafından, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için de okullara kamyonlarla kar taşınmıştı.
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Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iklim şartları nedeniyle kar yağmayan bazı bölgelerdeki okulların idarecileri, belediyeye başvurarak öğrencilerin karla buluşturulmasını istedi.
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Belediye ekipleri de bunun üzerine, yüksek kesimlerden topladıkları karları kamyonlarla merkezdeki okullara taşıdı.Okul bahçesine dökülen karları görünce büyük şaşkınlık yaşayan öğrenciler, doya doya kar topu oynama fırsatı buldu.
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Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, öğrencilerin arkadaşlarıyla birlikte kar topu oynamalarına vesile olmak istediklerini belirterek, yaylalarda kar yağdığı sürece bu etkinliği, talep eden diğer okullarda da sürdüreceklerini kaydetti.
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Toroslar Belediyesi olarak yaylalarda karla mücadele konusunda ellerindeki tüm imkanları kullanarak, gerekli çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Tuna, yol açma çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.
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Mersin'in Erdemli ilçesinde de belediye, Toros Dağları eteklerinden kamyonla kar getirerek sahil kesimindeki okullarda öğrencilerin karla oynamasını sağlamıştı.