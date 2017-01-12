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Mersin'de okuldaki öğrencilere kar sürprizi

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:12:28 İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde Mersin Büyükşehir Belediyesince, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için Kabasakallı İlkokulu'na kamyonlarla kar taşındı

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    Silifke'nin yüksek kesimleri yaklaşık 1,5 metre kar altında kalırken, sahil kesimlerine ise kar hiç yağmadı.

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     Kar yağmayan kesimlerde çocukların eğlenebilmesi için ise Mersin Büyükşehir Belediyesi okul bahçesine kamyonlarla kar getirdi. Okul bahçesine dökülen karları görünce büyük şaşkınlık yaşayan öğrenciler, kar topu oynama fırsatı buldu.

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    Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yahya Yılmaz, öğrencilerin arkadaşlarıyla birlikte kar topu oynamalarına vesile olmak istediklerini belirterek, yaylalarda kar yağdığı sürece bu etkinliği, talep eden diğer okullarda da sürdüreceklerini kaydetti.

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  • Misafir 15 dakika önce
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