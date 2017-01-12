12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ahmet Davutoğlu
GÜNDEM

Davutoğlu'ndan Darbe Komisyonu'na 71 sayfalık yanıt

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, komisyona verdiği yanıtta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmesinin detaylarını anlatırken Rus uçağının düşürülmesi hakkında bilgi verdi

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:11:56 Güncelleme: 11:51:27 HABERTURK.COM

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonu'nun sorularına yazılı yanıt verdi. 

DAVUTOĞLU'NUN DARBE KOMİSYONU'NA 71 SAYFALIK YANITI (TAM METİN)

Eski Başbaşkan Davutoğlu, komisyona verdiği yazılı yanıtta hakkında gıyabi yakalama kararı bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmesi hakkında şu bilgileri verdi:

"FETÖ, 2009 Davos zirvesi ve 2010 Mavi Marmara olayı sonrasında hükümetimizin yürüttüğü dış politikaya dönük açık bir karşı tavır sergilemeye başlamış ve MİT Müsteşarımızın 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılması ile hükümetimize ve devletimize yönelik dolaylı bir müdahaleye yönelmişti. FETÖ, Türkiye’nin yürüttüğü aktif ve etkin dış politikadan ve kardeş halkların demokrasi arayışları sürecinde iktidara gelen siyasi hareketlerin Türkiye’ye muzahir olmasından rahatsız olan uluslararası aktörlerle işbirliği içinde hükümetlerimize karşı yürütülen kampanyalara dahil olmaya başlamıştı. Bu yapının, içerde istikrarsızlık unsuru olma işaretleri verirken, dışarıda da Türkiye aleyhine yürütülen kampanyalara dahil olması, en üst düzeyde bir tedbir düşünülmesini gerekli kılmıştı.

Bu çerçevede, 2013 BM Genel Kurulu toplantısına seyahatim öncesinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız değerlendirmede, bu yapının gittikçe artan bir şekilde Türkiye karşıtı çevrelerce kullanılmaya müsait hale gelmesi hasebiyle, Gülen’in daha önce yapılan çağrılar çerçevesinde Türkiye’ye getirilerek kontrol altına alınmasının gerekli olduğu kanaatine vardık.

Sayın Başbakanımızla yaptığımız bu değerlendirme neticesinde ve talimatı doğrultusunda, BM Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’de bulunduğum sırada, Gülen’le bir görüşme gerçekleştirdim. Gülen ile Eylül 2013’te gerçekleştirdiğim görüşme kişisel bir tercih sonucunda veya bir yakınlık gösterisi mahiyetinde şahsi bir ziyaret olmayıp Başbakanımız Sayın Erdoğan’ın bilgisi ve izni doğrultusunda, 7 Şubat sonrasında, söz konusu yapı mensuplarının o döneme kadar düşündüğümüz bir sivil topum örgütü olmanın ötesinde, devlet iradesinden bağımsız ve devlet hiyerarşisi dışında bir yapılanma içerisinde olduğu kanaatimizin oluşması üzerine, muhatabına somut mesajları doğrudan iletmek amacına matuftu. Bu görüşmede Sayın Başbakanımızla gerçekleştirdiğimiz istişare çerçevesinde açık bir şekilde gerekli uyarılarda bulundum.

Ülkemize dönüşümde bu görüşmeyi ve edindiğim intibayı Sayın Başbakanımıza aktardım. Bu çerçevede, kendisini samimi görmediğimi, zaman kazanmaya çalışır bir intiba verdiğini ve bu kritik süreçte dikkatli olmamız gerektiğini ifade ettim. Bu görüşme sonrasında, Gülen’in hükümetimize ve ülkemize yönelik operasyonların içinde olduğuna ve bu tutumundan vazgeçme niyetinde olmadığına yönelik kanaatimiz pekişti. Bu görüşme dışında, kendisiyle başka hiçbir görüşmem olmamıştır."

RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

Dönemin Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Rusya arasında krize neden olan Rus uçağının düşürülmesi için şu bilgileri verdi:

"09.45 sularında Genelkurmay Başkanımız telefonla arayarak, Yayladağı sınırına yakın bir bölgede Bayırbucak Türkmenlerine dönük hava saldırısı yapan bir uçağın, yapılan bütün uyarılara rağmen hava sahamızı tehlikeli bir şekilde ihlal ettiğini ve devriye  görevi yürüten uçaklarımızın angajman kuralları gereği uçağı düşürmek zorunda kaldığını bildirmiştir. Kendisine uçağın kimliğinden emin olup olmadıklarını sorduğumda ise uçağın kimlik bildirmeksizin sınır ihlali yaptığını, ancak Rus uçağı olma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Kendisine Dışişleri Bakanımız ve MİT Müsteşarımız ile derhal bir araya gelerek durum hakkında kesin bir rapor hazırlamaları, başta Rusya olmak üzere yapılacak diplomatik ve askeri temasları planlamaları ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz etmeleri talimatlarını verdim. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğimi ve konuyu kendisiyle istişare edeceğimizi, o vakte kadar uçağın aidiyeti ile ilgili açıklama yapılmamasını, eğer Rus uçağı olduğu kesinleşirse Rusya Federasyonu yönetiminin bunu ilk olarak Hükümetimizden duyması gerektiğini söyledim."

Davutoğlu, Rus uçağını düşüren pilotun bağlantılarının araştırılması hakkında da, "Nitekim Sayın Genelkurmay Başkanımız daha sonraki görüşmemizde pilotun geçmişini ve ilişkilerini araştırdıklarını ve somut bir irtibat tespit edilemediğini bildirmiştir" ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ 3 bin kişilik fuhuş ordusu kurmuş
GÜNDEM

FETÖ'nün 3 bin kişilik fuhuş ordusu!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (12 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 12 Ocak günlüğü
"Türkiye'nin en büyük fişlemesini FETÖ yapıyordu"
GÜNDEM

"Türkiye'nin en büyük fişlemesini FETÖ yapıyordu"
Emniyet Genel Müdürlüğünden darbe komisyonuna yanıt
GÜNDEM

Emniyet Genel Müdürlüğünden darbe komisyonuna yanıt
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (11 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 11 Ocak günlüğü
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (10 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 10 Ocak günlüğü
Kayseri saldırısıyla ilgili 4 asker gözaltına alındı
GÜNDEM

KAYSERİ SALDIRISIYLA İLGİLİ 4 ASKER GÖZALTINDA
TSK, Kuzey Irak'ta Zap bölgesini vurdu
GÜNDEM

ZAP'A HAVA HAREKATI!
İmzir Konak'ta soğuk havada kedi- köpek dostluğu
GÜNDEM

2 KÖPEK 1 KEDİNİN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜSÜ!
Rus büyükelçinin katili Mevlüt Mert Altıntaş kimsesizler mezarlığına defnedilecek
GÜNDEM

RUS BÜYÜKELÇİNİN KATİLİNİN CENAZESİ İÇİN KARAR VERİLDİ!
Hükümetin denetlenmesi ve cumhurbaşkanın yetkileri görüşülecek
GÜNDEM

MECLİS'TE KRİTİK GÜN! KAVGANIN ARDINDAN BU MADDELER GÖRÜŞÜLECEK
Davutoğlu'ndan Darbe Komisyonu'na 71 sayfalık yanıt
GÜNDEM

DAVUTOĞLU'NDAN DARBE KOMİSYONU'NA 71 SAYFALIK YANIT