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Diyarbakır kayapınar PKK
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Diyarbakır'da suikast hazırlığındaki PKK'lı öldürüldü

Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen kaymakama yönelik suikast hazırlığındaki PKK'lı 'Teslim ol' çağrısına uymayınca çatışmada etkisiz hale getirildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:25:50 Güncelleme: 13:01:43 AA

Diyarbakır'da saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda PKK'lı terörist Ş.T'nin, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen kaymakama yönelik suikast için kente geldiği ve keşif yaptığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yürütülen takip sonucu söz konusu teröristin merkez Yenişehir ilçesinde kaldığı adrese operasyon düzenlendi.

Polisin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada terörist Ş.T. etkisiz hale getirildi.

Teröristin üzerinde Glock marka tabanca ve sahte kimlik bulundu.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 18 dakika önce
    ateşin bol olur inşaallah
  • Misafir 38 dakika önce
    cok sukur sonuc sehit olmadan sonuclanmis,terori arayip yok etme yontemi ne devam.
  • sadullahulusoy 48 dakika önce
    teröre göz açtırmayacaz. tek tek temizlenecek
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