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tbmm, anayasa değişikliği
GÜNDEM

Anayasa görüşmeleri gergin başladı

TBMM Genel Kurulu, dün yaşanan arbedenin ardından gergin başladı

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:02:26 Güncelleme: 16:00:02 İHA

TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. Dün akşam yaşanan olumsuz gelişmeler Genel Kurul Salonu'na yansıdı. AK Parti Grup Başkanvekili ile CHP Grup Başkanvekili arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın oturuma ara verdi.

"DÜN ÇAYIMIZI İÇMEK İSTEYENLER..."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Meclis'te yaşanan kürsü tartışması için Twitter'dan, "Dün kulisimize gelip çayımızı içmek isteyenler, bugün kürsüde üzerimize gelip kanımızı içmek istediler" dedi. Özel'in bu tweetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da paylaştı.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARLA BAŞLADI

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, gündem dışı söz alarak, anayasa değişikliği teklifine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Az önceki konuşmacı anayasa değişiklik teklifininin daha demokratik bir teklif değil de sözüm ona 'saltanat sevdalılarının', sözüm ona 'dikta rejimi yandaşlarının' hazırladığı bir metinmiş gibi ifade etmesini şaşkınlıkla izledik. Dün bu salonda, hiç kimseye yakışmayan görüntüler yaşadık. Aslında konuşmacının ifade ettiği saltanat sevdalısı yaklaşımı da milli egemenliğe hayır demenin de kimler tarafından nasıl yapıldığını tüm Türkiye görmüş oldu. Size rağmen daha demokratik bir Türkiye istiyoruz, size rağmen daha milli güvenliğin olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Vursanız da kırsanız da bu kürsüyü kaldırmaya kalksanız da biz buradayız. Bu teklifi sizin saltanat yaftalamaya kalktığınız, iftara attığınız, hakaret ettiğiniz bu teklifi millete götüreceğiz. Patron millettir, ne derse o olacak, size rağmen o olacak." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Turan'ın dün yaşananlara ilişkin, 'Bu Meclise yakışmadı' sözüne katıldığını bildirdi.

Yaşanan olaylar sırasında yaralanan ya da zor durumda kalan tüm milletvekillerinin üzüntü içerisinde olduklarının belirten Özel, "Ancak siyaset yapıyorsanız, doğrulardan ayrılarak, gerçek dışı konuşarak, algı yönetimi yaparak binlerce sosyal medya hesabındaki trolü kullanarak gerçekleri yanıltamazsınız." dedi.

Dün CHP olarak söz konusu maddenin oylamasının yarına ertelenmesi konusunda uyardıklarını, ısrar edilmesi halinde demokratik tepkilerini göstereceklerini belirttiklerini ifade eden Özel, "Yedi dakika dayanamadınız. Geldiniz 300 kişi bu kürsüyü devirdiniz. Bu kürsüyü buradan söküp saraya götürmeye kalktınız. Daha önce kulisimize bir bardak çayımızı içmeye gelenler dün gece buraya kanımızı içmeye gelmişler." değerlendirmesinde bulundu.

"SİZE RAĞMEN OYUNA GELMEYECEĞİZ"

Bu sözler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ister istemez baz tartışmanın, polemiklerin olabileceğini ancak iftiranın, seviyesizliğin, hakaretin bu kadarını şaşkınlık içinde izlediklerini kaydetti.

Turan, "15 Temmuz'da bu Meclisi, bu kürsüyü işgal edemeyen tırnak içerisinde Silahlı Kuvvetler nasıl bir cevapla karşılaşmışsa arkadan vurmaya kalkan, iki arkadaşımızı kalleşçe arkadan, alçakça, şerefsizce arkadan vuracaklar da aynen aynı cevabı alacaklardır. Polatlı'nın sınırlarına gelen düşman askerleri bu kürsüyü işgal edemedi, siz de edemeyeceksiniz. Size rağmen oyuna gelmeyeceğiz. Bu milletin dediğinden başka birşey olmayacak." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle kürsüye çıktığı sırada AK Parti sıralarından tepkiler geldi. Karşılıklı sataşmalara TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın müdahale etmek istedi. Tartışmaların devam etmesi üzerine Aydın, birleşime 10 dakika ara verdi.

Tartışma, verilen arada da devam etti. AK Parti Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın üzerine yürüdü. Yılmaz'ı, milletvekilli arkadaşları durdurdu.

Bu arada gece Genel Kurulda yumruklaşmaya varan kavga sırasında yerinden sökülen kürsünün Genel Kurul saatine kadar tamiratı yapıldı. Ses sisteminin de zarar gördüğü kürsüde eski sistem kuruldu.

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