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Öldürülen psikolog Alper Engeler son yolculuğuna uğurlandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:38:09 İHA

Alper Engeler'in cenaze töreninde arkadaşı konuştu: Psikopati üzerine çalışıyordu, cinayin şekliyle son dersini verdi!

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    Evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürülen ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler son yolculuğuna uğurlandı. 

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    Evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürülen ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler için Şakirin Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. 

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    Cenaze törenine Engeler'in nişanlısı Elif Terziköy, amcası Birol Engeler, yakınları, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Engeler'in amcası ve nişanlısı taziyeleri kabul etti.

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