Öldürülen psikolog Alper Engeler son yolculuğuna uğurlandı

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Bize pek çok şey öğretti ve hangi biri onu vurarak onu öldürerek onu yok etmiş olamaz. Çünkü o gerçekten, bir çok insanın aklında kalbinden çok fazla yer etmiş bir insan. Keşke böyle olmasaydı ama burada, öğrencileri var, arkadaşları var, dostları var, iş arkadaşları var.