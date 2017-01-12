Görmez'den Vali Şahin'e nezaket ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve beraberindeki heyet, İstanbul Valisi Vasip Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret, Görmez'in, Valilik Şeref Defteri'ni imzalanmasıyla başladı. Kabul Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, Görmez'e, eski Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, eski İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, terör saldırılarından duyduğu derin acıyı dile getirerek, şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyerek, "Cenabıhak milletimizi, memleketimizi ve bölgemizi bir an önce bu insanlıktan nasibini almamış, insanı ve insanlığı katletmeyi vazife edinenlerin kötülüklerinden muhafaza eylesin." dedi.

Vali Şahin de Görmez ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşme sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.