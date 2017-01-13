15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 12 Ocak Perşembe günü raporu.

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ANTALYA'DA ŞİMDİYE KADAR 1630 KİŞİ MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Antalya'da, 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bin 229 kişi tutuklanırken, bin 630 kişi ise meslekten ihraç edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "Anayasa'yı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada soruşturmalar kapsamında bin 229 kişinin tutuklandığı, 61 şüphelinin gözaltında olduğu, 521 şahsın firarda bulunduğu belirtildi. (İHA)

ŞANLIURFA'DA HARRAN ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖREVLİ 9 AKADMEİSYEN GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada Harran Üniversitesinde (HRÜ) görevli 9 akademisyen gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında dekan yardımcısı ve öğretim görevlilerinin de olduğu 9 akademisyen gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (AA)

KIRKLARELİ MERKEZLİ OPERASYONLARDA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kırklareli merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7si tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Kırklareli merkezli Ankara, Uşak, Gaziantep, İstanbul ve Kayseride düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ adına faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

A.K.D, M.K, M.K, M.Ş, R.D, H.T. ve A.G. tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin 17-25 Aralık sürecinden sonra otomobillerinin satışından gelen parayı Bank Asya hesaplarına yatırdıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLocku kullandıkları tespit edildi.

Polis ekipleri, 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

KAYSERİ'DE 6 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 'bylock' kullandığı tespit edilen 6 polis gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütünün kriptolu yazışma programı olan 'bylock' kullanıcısı olduğu değerlendirilen ve aktif görev yapan 6 polis gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü. (İHA)

İSTANBUL'DA FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ekiplerin Kartal ve Üsküdar'daki adreslerde aramaları devam ediyor. (İHA)