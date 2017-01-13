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tsk, kandil
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Kandil'e düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatına iliştin bugün yaptığı açıklamada 11 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtildi

13 Ocak 2017 Cuma, 12:08:32 Güncelleme: 12:26:38 DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 6 Ocak 2017 tarihinde Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmişti.

Bölgede tespit edilen teröristlerinde içinde bulunduğu sığınak ve barınaklardan oluşan 11 hedef ateş altına alınarak imha edilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatına iliştin bugün yaptığı açıklamada 11 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtildi.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 46 dakika önce
    Elinize bileğinize sağlık, saolun varolun..
  • Misafir 1 saat önce
    goruntu istiyoruz...
  • Misafir 1 saat önce
    ellerinize sağlık.
  • Misafir 1 saat önce
    Kandil Dagi ele gecirilmeli , her ne pahasina olursa olsun
  • Misafir 1 saat önce
    ŞU MUBAREK GÜNLERDE YÜCE RABBİMİN MUSADESİYLE KÖKÜNÜ KAZIYIN
  • Misafir 1 saat önce
    ellerinize sağlık devam
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