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Kocaeli'de fabrikada patlama: 1 işçi öldü, 15 işçi yaralandı

13 Ocak 2017 Cuma, 13:59:06 Güncelleme: 14:22:45 AA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki bir metal fabrikasının kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 15 işçi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, yaptığı açıklamada, Dilovası ilçesindeki hurda işleyen bir fabrikada yaşanan patlamada 1 işçinin öldüğünü, 15 işçinin yaralandığını belirterek, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 20 dakika önce
    Kazan patlaması 18 yüzyılda vardı
  • Misafir 55 dakika önce
    Rabbim şifa versin inşallah
  • Misafir 55 dakika önce
    ALLAH AİLESİNE SABIR VERSİN EKMEK PARASI İÇİN CANINDAN OLDU ÇOK ÜZÜLDÜM
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