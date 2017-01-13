Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki bir metal fabrikasının kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 15 işçi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, yaptığı açıklamada, Dilovası ilçesindeki hurda işleyen bir fabrikada yaşanan patlamada 1 işçinin öldüğünü, 15 işçinin yaralandığını belirterek, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 3
-
Misafir 20 dakika önceKazan patlaması 18 yüzyılda vardı00
-
Misafir 55 dakika önceRabbim şifa versin inşallah00
-
Misafir 55 dakika önceALLAH AİLESİNE SABIR VERSİN EKMEK PARASI İÇİN CANINDAN OLDU ÇOK ÜZÜLDÜM00
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER