15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 14 Ocak Cumartesi günü raporu.

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KONYA'DA 15 ASKER TUTUKLANDI

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Hava Kuvvetleri'ne yönelik Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 81 kişiden 15'i tutuklanırken, 66 şüpheli serbest bırakıldı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan askeri personelden itirafçı olanlar ifadelerinde, örgütün yapılanmasını anlattı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan askeri personelin verdiği ifadeler ve polisin yaptığı çalışmalar doğrultusunda örgütün Hava Kuvvetleri personelinden yeni isimler tespit edildi. Yapılan tespit ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından 84 kişi hakkında 'Anayasayı ihlal, yasama organını engellemeye teşebbüs, hükümete karşı isyan ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.



Polis tarafından yapılan fiziki ve teknik takibin ardından geçtiğimiz 3 Ocak günü operasyon için harekete geçildi. Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 81 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 66 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 3 kişinin ise halen arandığı öğrenildi. (DHA)

ERZİNCAN'DA 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ/PDY'ye yönelik Erzincan merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi de aranıyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipler, dün saat 07.00'de Erzincan merkezli Ankara, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Mardin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. FETÖ/PDY Erzincan il yapılanması sorumlusu oldukları tespit edilen, 19 şüpheli gözaltına alındı. 'Terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına faaliyet göstermek' iddiasıyla firarı durumda bulunan 9 kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 19 şüphelinin arasında Bylock kullanıcısı, kapatılan dershane, okul ve derneklerin yöneticileri ile iş adamlarının olduğu öğrenildi. (DHA)