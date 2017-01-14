14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kocaeli
GÜNDEM

Kocaeli'de freni patlayan otomobil, apartman girişine uçtu

"Kazayı duydum, deprem oluyor sandım. Baktım orada taksi duruyordu. Sabahleyin de taksi çağırmıştım o da kaldı. Dışarı çıktım bir baktım balkonda taksi var"

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:06:15 Güncelleme: 11:17:16 İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki bir otomobil el freninin patlaması sonucu 10 metre yükseklikten bir apartmanın girişine uçtu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İzmit Tepeköy Mahallesi bağlı Şanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K., 41 RR 820 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek aracından indi. Park halindeki aracın el freni patlaması sonrasında yokuş aşağıya doğru hızla ilerlediğini gören M.K., aracın peşinden koşsa da otomobilini yakalayamadı. Hızla yokuştan sürüklenen 10 metre yükseklikteki duvarın korkuluklarını kırarak 5 katlı bir apartmanın giriş katına uçtu. Otomobil yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra giriş katındaki araziye çarparak durabildi. Gürültüyü duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin giriş katına uçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan otomobilin çarptığı yerin üzerindeki odada oturduğu sırada gürültüyle balkona fırlayan Melahat Genç adlı yaşlı kadın ise, "Kazayı duydum, deprem oluyor sandım. Baktım orada taksi duruyordu. Sabahleyin de taksi çağırmıştım o da kaldı. Dışarı çıktım bir baktım balkonda taksi var" diye konuştu.

Yaşanan kazada bahçeye uçan otomobil, gelen çekici ile 2 saatlik çalışmanın sonucunda bulunduğu yerden kaldırılabildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (14 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 14 Ocak günlüğü
Adana'da kan donduran olay
GÜNDEM

Sahilde kumu eşeleyen köpek buldu!
Adana'da hükümlünün basın mensuplarına söyledikleri güldürdü
GÜNDEM

"Sizi çok özlemiştik baba"
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 85 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TSK açıkladı! İşte Fırat Kalkanı'nda öldürülen ...
Bitlis'ten acı haber
GÜNDEM

Bitlis'ten acı haber
Hava durumu 14.01.2017
GÜNDEM

Meteoroloji saat verdi!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (14 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 14 OCAK GÜNLÜĞÜ
Kocaeli'de freni patlayan otomobil, apartman girişine uçtu
GÜNDEM

YAŞLI KADIN NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI!
Bekir Bozdağ'dan Meclis'teki kürsü kavgasına yorum
GÜNDEM

"KILIÇDAROĞLU'NUN ONAYI OLMADAN BAŞLATILMAZ"
TSK'dan "etkin" sınır denetimi
GÜNDEM

SINIRDA TERÖRE BÜYÜK DARBE!
Zonguldak'ta 11 aylık bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı
GÜNDEM

AİLESİNİN HAYATINI O KURTARDI!
Şişli Etfal Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
GÜNDEM

ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI