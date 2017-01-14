İzmir'in Torbalı İlçesi'nin gözde kırsal mahallelerinden Dağtekke'de, belediyeye ait bir kahvehane, ihaleyle 3 yıllığına aylık 25 bin liradan mevcut kiracı 42 yaşındaki Nevzat Aydın'a kiralandı. Eskiden aylık 600 lira ödeyen, yapılan ihaleye göre yıllık 25 bin lira ödeyeceğini sanan, ancak bu parayı her ay ödeyeceğini öğrenen Aydın, şaşkına döndü. Aydın, "Ben yıllık 25 bin lira teklif sunduğumu sandım, meğer belirtilen tutar aylıkmış. Eğer sözleşme feshedilmezse 3 yılda 1 milyon liraya yakın ödeyeceğim" dedi.



Torbalı Belediyesi, 30 Mart 2014 yerel seçimlerden sonra mahalleye dönüştürülerek kendisine bağlanan köylerdeki taşınmazları sırayla ihaleye çıkartıyor. Belediye mallarının daha iyi bir fiyata kiralanması için gayret gösteren Torbalı Belediyesi, son olarak ilginç bir ihaleye imza attı. Dağtekke Mahallesi meydanında yer alan kahvehaneni ihalesi yapıldı. İhaleye eski işletmeci Nevzat Aydın ile birlikte Erdal Şahin ve Şükrü Bardak da katıldı. Kahvehanenin ihalesinde, rayiç bedeli 630 TL'den başladı. 3 isim arasında yaşanan kıyasıya mücadele nefesleri kesti. 3 isim de kahvehaneyi alabilmek için arka arkaya teklif yaparken, işletmenin aylık kira bedeli de bir anda yükseldi. Bedel 20 bin liraya ulaştığında ise kural gereği kapalı usul teklifler sunuldu. Şükrü Bardak'ın 22 bin, Erdal Şahin'in ise 23 bin lira teklif ettiği ihaleyi, 25 bin lira teklif eden Nevzat Aydın kazandı. Dağtekke'deki kahvehanenin aylık kira bedelinin, ilçe merkezindeki Sadık İleri Bulvarı'ndaki lüks kafelerin kiralarından bile yüksek olduğu belirtildi.



İHALENİN FESHİNİ İSTİYOR



İhale sonrası, Aydın'ın hata yaptığı ortaya çıktı. Kahvehanenin 2014'ten beri aylık 600 lirayla mevcut kiracısı olan Aydın'ın, ihaleyi yıllık kira üzerinden yapıldığını sandığı öğrenildi. Aylık kira bedelini yıllık bedelle karıştıran Nevzat Aydın, 3 yılda kahve için belediyeye yaklaşık 1 milyon lira ödeyecek. İhalenin feshi için belediyeyle masaya oturacağını söyleyen Aydın, "Ben yıllık 25 bin lira teklif sunduğumu sandım, meğer belirtilen tutar aylıkmış. Eğer sözleşme feshedilmezse 3 yılda 1 milyon liraya yakın para ödeyeceğim" dedi.

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